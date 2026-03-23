Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се появиха хванати за ръце в Токио

К им Кардашиян и Луис Хамилтън демонстрираха отлично настроение, разхождайки се хванати за ръце по улиците на Токио през изминалия уикенд. Основателката на бранда SKIMS не пусна ръката на звездата от Формула 1, докато двамата се наслаждаваха на шопинг в компанията на нейната сестра – Клои Кардашиян, става ясно от кадри, заснети от фенове.

Lewis Hamilton and kim kardashian in Tokyo pic.twitter.com/5o7tRp54It — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

За дневната си разходка 45-годишната риалити звезда избра прилепнала сива рокля с дълъг ръкав, съчетана с черни обувки на висок ток. От своя страна, 41-годишният Хамилтън заложи на ежедневна визия с кафяво яке и панталон. В един от моментите пилотът от Формула 1 бе забелязан приятелски да маха на почитател в далечината.

Друго видео в социалните мрежи показва Ким да се усмихва широко на излизане от бутика на „Вивиан Уестууд“ по-късно същия ден.

Новината, че Хамилтън и Кардашиян се срещат тайно, гръмна за първи път през февруари, след като двамата се отправиха на романтично пътуване до Обединеното кралство. По това време двойката прекара известно време в ексклузивното имение „Естел“ в Котсуолдс. Според източници бягството им е включвало луксозни СПА процедури и вечери в тесен кръг.

Малко след престоя си на Острова, те се отправиха към Париж, където бяха фотографирани да се настаняват в хотел веднага след кацането си с частен самолет. По време на престоя им във френската столица, Ким сподели интимен момент от една от вечерните им разходки с видео на фона на Айфеловата кула.

След като месеци наред пазеха отношенията си в тайна, те официализираха връзката си публично на Супербоул 2026 на 8 февруари. Оттогава Луис не спира да хвали бизнесдамата в социалните мрежи, а запознати споделиха пред Us Weekly, че двамата са „неразделни“.

Професионалният състезател и Ким са приятели от години. Една от първите им общи снимки датира още от 2014 г. на наградите „Мъж на годината“ на списание GQ, където позират с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест. Луис имаше дългогодишна връзка с бившата звезда от Pussycat Dolls от 2007 до 2015 г., а Ким беше омъжена за Уест в периода между 2014 и 2022 г.