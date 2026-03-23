Любопитно

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се появиха хванати за ръце в Токио

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си с романтична разходка в Токио. След месеци на тайни срещи и луксозни пътувания, двойката вече не крие чувствата си, демонстрирайки близост пред фенове и папараци в японската столица

23 март 2026, 13:10
К им Кардашиян и Луис Хамилтън демонстрираха отлично настроение, разхождайки се хванати за ръце по улиците на Токио през изминалия уикенд. Основателката на бранда SKIMS не пусна ръката на звездата от Формула 1, докато двамата се наслаждаваха на шопинг в компанията на нейната сестра – Клои Кардашиян, става ясно от кадри, заснети от фенове.

За дневната си разходка 45-годишната риалити звезда избра прилепнала сива рокля с дълъг ръкав, съчетана с черни обувки на висок ток. От своя страна, 41-годишният Хамилтън заложи на ежедневна визия с кафяво яке и панталон. В един от моментите пилотът от Формула 1 бе забелязан приятелски да маха на почитател в далечината.

Друго видео в социалните мрежи показва Ким да се усмихва широко на излизане от бутика на „Вивиан Уестууд“ по-късно същия ден.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новината, че Хамилтън и Кардашиян се срещат тайно, гръмна за първи път през февруари, след като двамата се отправиха на романтично пътуване до Обединеното кралство. По това време двойката прекара известно време в ексклузивното имение „Естел“ в Котсуолдс. Според източници бягството им е включвало луксозни СПА процедури и вечери в тесен кръг.

Малко след престоя си на Острова, те се отправиха към Париж, където бяха фотографирани да се настаняват в хотел веднага след кацането си с частен самолет. По време на престоя им във френската столица, Ким сподели интимен момент от една от вечерните им разходки с видео на фона на Айфеловата кула.

След като месеци наред пазеха отношенията си в тайна, те официализираха връзката си публично на Супербоул 2026 на 8 февруари. Оттогава Луис не спира да хвали бизнесдамата в социалните мрежи, а запознати споделиха пред Us Weekly, че двамата са „неразделни“.

Професионалният състезател и Ким са приятели от години. Една от първите им общи снимки датира още от 2014 г. на наградите „Мъж на годината“ на списание GQ, където позират с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест. Луис имаше дългогодишна връзка с бившата звезда от Pussycat Dolls от 2007 до 2015 г., а Ким беше омъжена за Уест в периода между 2014 и 2022 г.

Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се появиха хванати за ръце в Токио

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се появиха хванати за ръце в Токио

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

14% от сделките с имоти са спекулативни

14% от сделките с имоти са спекулативни

pariteni.bg
С каква храна да храня котката си: мокра или суха

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Последни новини

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

България Преди 4 минути

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Любопитно Преди 15 минути

Самата дума е съкращение от японското „хентай сейоку“, което буквално се превежда като „перверзия“

<p>Брутална агресия на мач за юноши в Пловдив, момче е в болница</p>

Брутална агресия на мач за юноши в Пловдив, момче е в болница след ритник в главата

България Преди 50 минути

Световна купа по художествена гимнастика на живо по NOVA и NOVA SPORT

Световна купа по художествена гимнастика на живо по NOVA и NOVA SPORT

България Преди 54 минути

Не пропускайте оспорваното състезание от 28 до 30 март

Гюров изпраща за проверка сигнали за избора на европейски прокурор

Гюров изпраща за проверка сигнали за избора на европейски прокурор

България Преди 1 час

Материалите му бяха предоставени от Георги Георгиев от БОЕЦ

Анна Курникова и Енрике Иглесиас разкриха името на четвъртото си дете

Анна Курникова и Енрике Иглесиас разкриха името на четвъртото си дете

Любопитно Преди 1 час

Повече от три месеца след раждането на четвъртото си дете от дългогодишния си партньор Енрике Иглесиас, бившата тенис звезда най-накрая разкри името на момченцето им по изключително непринуден начин

Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток

Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток

България Преди 1 час

Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години, отбеляза Емил Дечев

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

България Преди 1 час

Министерският съвет сезира Съда и посочи, че решението на НС нарушава принципа на разделение на властите

<p>Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара</p>

МВнР: Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара

България Преди 2 часа

Подадени са 44 000 заявления за гласуване в чужбина, с близо 10 000 повече от предходния вот

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

България Преди 2 часа

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

Бившият принц Андрю се появи публично за първи път след ареста си

Бившият принц Андрю се появи публично за първи път след ареста си

Свят Преди 2 часа

Това е първата публична поява на Андрю от близо месец насам, след като на 19 февруари – навръх 66-ия му рожден ден – той бе задържан във връзка с полицейско разследване

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Любопитно Преди 2 часа

Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения

Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения

Свят Преди 2 часа

Опозиционната СДП на Янез Янша губи само с няколко хиляди гласа

„Беше ужасно, но тя беше забавна“: Лайза Минели с неподозирани разкрития за Джуди Гарланд

„Беше ужасно, но тя беше забавна“: Лайза Минели с неподозирани разкрития за Джуди Гарланд

Любопитно Преди 3 часа

В новите си мемоари Лайза Минели разкрива тежкото си детство като болногледач на своята майка Джуди Гарланд, бореща се със зависимости и натиска на Холивуд, но подчертава и нейния неподозиран хумор и сложния им път от обич до съперничество

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Свят Преди 3 часа

„Всеки опит на враг да атакува иранските брегове или острови“ ще доведе до това „всички маршрути за достъп и комуникационни линии в Персийския залив и крайбрежията да бъдат минирани с различни морски мини“, се казва в изявлението на Съвета по отбраната

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Силата да продължиш: Историята на скейтбордистката Бруклин Хури години след съдбоносната атака

Edna.bg

Търсачи на адреналин: Владо Карамазов и Юлиан Вергов се събраха на пистата

Edna.bg

По спешност: Тодор Янчев извика нов играч за мачовете с Гибралтар и Азербайджан

Gong.bg

Световна купа по художествена гимнастика на живо по NOVA и NOVA SPORT

Gong.bg

МВнР: Всички българи незабавно да напуснат зоната на конфликта в Близкия изток

Nova.bg

След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали

Nova.bg