След смъртта на една звезда нейните лични вещи често се предлагат на търг за обожаващите я, а в последно време най-популярен в световните медии е последния кичур от косата на Мерлин Монро, запазен от един от нейните фризьори.

Кичурът е на почти 60 години и скоро ще бъде продаден на търг на първоначална цена от 14 500 евро.

Той е част от колекция от нейни кичури, събрана от Кенет Бател, фризьор на Монро от 1958 до 1962 година.

