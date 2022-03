Китайски стрийминг платформи "изтриха" Киану Рийвс

К итайски стрийминг платформи са премахнали от съдържанието си филми и видео материали с участието на актьора Киану Рийвс след негово участие в свързан с Тибет концерт, организиран от неправителствена организация, подкрепяна от Далай Лама, съобщи Ройтерс.

Проверка на агенцията установи, че някои от най-популярните продукции с участието на Рийвс като франчайзите на "Матрицата" и "Джони Уик", както и филмът "Скорост" са сред свалените заглавия от платформите. Ройтерс не може да определи кога е премахнато съдържанието.

В. "Лос Анджелис таймс", който пръв съобщи новината в четвъртък, писа, че поне 19 филма са спрени на платформата Tencent Video.

Съдържание, свързано с филмите "Матрицата" и някои други продукции с участието на Киану Рийвс все още се появяват на търсене в китайската мрежа WeChat, търсенето на името му на английски език и в превод на китайски не посочва резултати.

Ройтерс не получи своевременно коментар нито от платформата iQiyi и "Tencent Holdings" - компанията, която управлява Tencent Video и WeChat, нито от представители на Рийвс.

