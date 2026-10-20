Блестящ дебют: Дъщерята на Коби Брайънт завладя подиума на шоуто на Victoria's Secret

Д ъщерята на Коби Брайънт, Наталия, остави публиката без думи по време на своя бляскав дебют на модното ревю на Victoria's Secret.

Наследницата на покойната легенда на НБА беше сред звездите, които се събраха в Sony Pictures Studios в Лос Анджелис в неделя вечерта.

23-годишната Наталия е най-голямата дъщеря на Брайънт и неговата съпруга Ванеса, като тя бързо се утвърждава като изгряваща звезда в модната индустрия. Тя направи своя дебют на подиума през 2024 година на ревюто пролет/лято на Versace, а след това дефилира за брандове като Boss и Off-White.

Това не е първият ангажимент на Наталия с Victoria's Secret – тя вече участва в есенната кампания за младежкия подлейбъл на марката, Pink, през 2024 година. Точно такъв тоалет носи тя и в неделя вечер: розов ансамбъл, съчетаващ горнище с падащи рамене върху черен сутиен с леопардов мотив и надпис „Pink“. Към облеклото тя добави сини дънки, инкрустирани с цветни скъпоценни камъни, и елегантен сребърен колан.

Преди бляскавото събитие Наталия сподели пред Page Six колко е развълнувана от възможността да се изяви на подиума.

„Чувството е невероятно! Нямам търпение“, сподели Брайънт.

„Гледах шоуто всяка година – още откакто бях съвсем малка.“, добави тя.

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Тя каза, че изпитва истински възторг от това да редом с утвърдените лица на марката. За да се подготви подобаващо, завършилата Университета на Южна Калифорния изгледа множество архивни кадри от легендарните ревюта на Victoria's Secret.

„Преповтарях записите и наистина се опитвах да се потопя в тази атмосфера. Лудост е, защото сега се намира в една стая с някои от оригиналните икони. Ангелите са сред нас!“, допълни тя.

Kobe's daughter Natalia Bryant walking in the Victoria's Secret Fashion Show 👏 https://t.co/g8QxoH5zeg — Yahoo Sports (@YahooSports) October 19, 2026

Любимият модел на Наталия е Кандис Суейнпул, с която младата звезда се надява да се запознае лично много скоро.

„Все още не съм я срещала – стискам палци“, коментира тя.

Събитието предложи множество вълнуващи моменти за присъстващите, включително появата на Кайли Дженър, която представи емблематичния сутиен Fantasy Bra на стойност 50 милиона долара – първият такъв след завръщането на шоуто през 2024 година. Решението този легендарен артикул да бъде поверен на Дженър предизвика смесени реакции сред феновете, тъй като това бе нейният дебют на подиума на марката. Традиционно сутиенът се връчва на опитни супермодели, като първа тази чест получава Клаудия Шифър през 1996 година с оригиналния „Million Dollar Miracle Bra“.