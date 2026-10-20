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Барбара Палвин се завърна на шоуто на Victoria's Secret броени дни след като стана майка

Актьорът Дилън Спроус не спести хвалбите си за своята съпруга Барбара Палвин, която се завърна на модния подиум на Victoria's Secret едва шест седмици след появата на първото им дете. Моделът и актьорът споделиха искрено как се променя животът им

20 октомври 2026, 09:35
Барбара Палвин се завърна на шоуто на Victoria's Secret броени дни след като стана майка
Барбара Палвин по време на модното ревю на Victoria"s Secret за 2026 година   
Източник: Getty

Г ордият съпруг Дилън Спроус се превърна във фен номер едно на Барбара Палвин по време на модното ревю на Victoria's Secret за 2026 година.

На 18 октомври брандът организира бляскавото си шоу в Лос Анджелис, където 34-годишният актьор, който наскоро стана баща, отправи трогателни думи към своята съпруга още на розовия килим, пише PEOPLE.

В интервю за Зана Робъртс Раси, водещият на подкаста Wildmen сподели, че 33-годишната Палвин е работила изключително упорито, за да се подготви за дефилето само шест седмици след раждането на първото им дете – дъщеря на име Силви.

„Изумен съм как тя успява да се овладее и да го прави всеки път“, каза Спроус за Палвин, за която се ожени през 2023 година. Той допълни, че самото шоу е било точно толкова голяма изненада за него, колкото и за всички останали.

„Тя не ми разкрива последователността или какво точно ще се случи. Понякога успявам да зърна визията ѝ предварително, но наистина се вълнувам да видя какво е подготвила тази година.“, допълни той.

Спроус сподели детайли и за новата си роля на баща. Той разкри с усмивка, че новороденото им момиченце вече се е „смяло“ на шегите му: „Значи официално съм спечелил доверието ѝ, човече.“

Звездата от „Животът на Зак и Коди“ разкри още, че малката прилича изключително много на майка си. „За щастие, тя има красивите сини очи на Барбара. И са наистина огромни! Ако всичко върви добре, се надявам да наследи моето чувство за хумор, а всичко останало да е от Барбара“, пошегува се той.

В интервю за E! News актьорът говори откровено за реалността на родителството. Той призна, че най-голямата изненада за него е била колко бързо е спрял да се впечатлява от бебешките бъркотии: „Просто така е, когато имаш бебе. Всичко е навсякъде и по всяко време.“

Дилън Спроус, който стана сензация в социалните мрежи през 2024 година, след като донесе огромни картонени фигури на домашните им любимци на ревюто, не пропуска възможност да засвидетелства възхищението си към Палвин.

Преди моделът да се появи на подиума в ангелско розово бельо, Спроус написа в Instagram: „Гордея се с моята любима, която се включи в модното ревю веднага след раждането. С променено тяло. Не знам откъде намираш тази енергия, но е невероятно!“

Въпреки професионалните си успехи, двамата се наслаждават пълноценно на родителството далеч от светлините на прожекторите.

Зад кулисите на шоуто Палвин, която отпразнува първия си рожден ден като майка на 8 октомври, сподели, че животът в момента е „истинско приключение - забавно, но и малко плашещо. Като влакче в увеселителен парк е.“

„Дилън е страхотен“, допълни тя. „Той винаги е искал да бъде баща и мисля, че е невероятен в тази роля, особено за момиченце. Сякаш му е било писано да има дъщеря, въпреки че самият той не го съзнаваше преди.“ Палвин завърши: „И двамата все още се учим. Това е голяма промяна за нас, но даваме всичко от себе си.“

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
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Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Дилън Спроус Барбара Палвин Victorias Secret Модно ревю Родителство След раждане
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