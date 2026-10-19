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Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret

От появата на Барбара Палвин само 6 седмици след раждането до изненадващото завръщане на Жизел Бюндхен - акцентите от модното събитие на годината

19 октомври 2026, 13:03
Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret
Източник: БТА

Н ай-сексапилното време от годината се завърна! Годишното модно шоу на Victoria’s Secret разтърси Лос Анджелис с пищни визии от дантела, гигантски крила и много блясък. Събитието се превърна в истински спектакъл с музикални изпълнения от Тейт Макрей, Меган Ди Сталиън, Katseye и Меган Морони, пише People.

Заедно с пищното завръщане на диамантения Fantasy Bra, вечерта бе изпълнена с незабравими и забавни моменти. Ето кои бяха най-добрите, най-изненадващите и най-инфарктните епизоди на подиума:

1. Завръщане на годината: Барбара Палвин 6 седмици след раждането

Супермоделът Барбара Палвин роди първото си дете - дъщеричка на име Силви - едва шест седмици преди дефилето, но вече е напълно готова за подиума. Унгарската красавица сподели, че за нея не е проблем да се върне толкова бързо на работа, въпреки че първият ѝ месец като майка е бил „истинско увеселително влакче“. От първия ред за нея аплодираше съпругът ѝ - актьорът Дилън Спроус. Моделът Елза Хоск също дефилира бляскаво, едва няколко месеца след като роди дъщеря си Флора през юли.

2. Най-добър аксесоар зад кулисите: Ретро телефонът на Ашли Греъм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Преди да излезе на подиума в зашеметяващи визии с дантела и крила, Ашли Греъм засне съдържание за социалните мрежи с облепен с камъни... сгъваем ретро телефон. Моделът призна, че е влюбена във всичко, което напомня за бляскавите тенденции от 90-те години.

3. Най-бързо спасение от инфарктен гаф: Забитото токче на Съмър Диркс

Докато напускаше подиума по време на розовата сесия (PINK), токчето на модела Съмър Диркс се заклещи в процеп на сцената. Като истински професионалист, тя овладя положението за секунди, освободи обувката си и продължи по стълбите под бурните аплодисменти на публиката.

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
41 снимки
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret

4. Намекът на вечерта: Мистериозната поява на Жизел Бюндхен

Във видеото, с което бе открито шоуто, ненадейно се появи легендарната Жизел Бюндхен. Въпреки че бразилската икона не дефилира лично на подиума тази вечер, тя загатна пред феновете, че голямото ѝ завръщане в семейството на Victoria's Secret е съвсем близо.

5. Най-скъпият блясък: Кайли Дженър със сутиена за $50 милиона

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кайли Дженър направи своя дебют, носейки най-скъпия Fantasy Bra в историята на бранда. Изработен от 4410 естествени диаманта и с уникален 75-каратов жълт диамант в центъра, тоалетът тежи близо 2 килограма. Екип от 15 майстори-бижутери е работил над 1000 часа по изработката му, а актьорът Тимъти Шаламе подкрепяше половинката си от първия ред.

„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret

6. Сбъдната мечта: Соланж Омон от кастинг за анонимни модели до подиума

Соланж Омон стъпи за първи път на дефиле след победата си в националния кастинг на марката, превърнат в документален сериал. Тя победи хиляди кандидат-модели за правото да дефилира редом до най-големите имена в модата.

7. Най-горещото музикално шоу: Тейт Макрей

23-годишната певица Тейт Макрей запали сцената в огненочервено бельо и оскъдно облекло, изпълнявайки новия си хит Housewife. Горещите ѝ танцови движения бяха толкова близо до публиката, че холивудската звезда Никол Кидман получи лично шоу от първия ред.

8. Финалът: Легендите отново начело

След едночасовото шоу всички модели излязоха за финалната обиколка под дъжд от конфетни. Ветераните Адриана Лима (с 21 участия) и Алесандра Амброзио (с 20 участия) поведоха модното дефиле, с което дадоха официален край на грандиозното шоу за 2026 година.

Източник: People    
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