Кейти Пери и Джъстин Трюдо взривиха Давос

Д авос вече не е само място за тежки политически разговори и икономически прогнози – тази година той се превърна в декор на една от най-коментираните световни романси. Бившият министър-председател на Канада Джъстин Трюдо и поп иконата Кейти Пери официално потвърдиха статута си на „новата властна двойка“, появявайки се ръка за ръка на Световния икономически форум.

Краят на една ера и възходът на „меката сила“

Докато Кейти Пери го наблюдаваше с възхищение от първия ред, Трюдо произнесе емоционална реч пред световния елит. Посланието му бе ясно и мрачно: „Осемдесетте години на стабилност и просперитет, които светът познаваше от края на ужасите на Втората световна война, приключиха“.

Според Трюдо светът се намира в преходен период, в който великите сили все по-често разчитат на „твърда сила“ – военна мощ и икономическа доминация. Той обаче призова нациите да се върнат към дипломацията и инвестициите в хората, определяйки „меката сила“ като единственото спасение срещу пандемиите, войните в Украйна и Газа, и възхода на популизма.

„Джак и Кола“ в Монреал: Трюдо разказа за срещата си с „американско момиче“

В речта си Трюдо вмъкна любопитен анекдот, който разсмя присъстващите. Той разказа за скорошна среща в Монреал с „едно американско момиче“, което се опитало да си поръча американско уиски, но разбрало, че такова липсва в целия град заради настоящата търговска война със САЩ.

„Това е пример за това как канадците се подкрепят един друг в моменти на стрес и тревожност – това е истинската мека сила“, заяви той. Макар Трюдо да не назова името на Кейти Пери, за никого не е тайна, че двамата бяха забелязани именно в този бар в Монреал още през юли миналата година.

Хронология на един глобален романс

Връзката между Пери и Трюдо се развива със светкавична скорост пред очите на папараците:

Октомври 2025: Двамата бяха заснети в интимна прегръдка на яхтата на певицата край Санта Барбара.

Края на октомври: Появиха се снимки от кабаре в Париж, където двамата си тръгват, хванати за ръка.

Декември 2025: Двойката прекара празниците в Япония, където дори се срещнаха с бившия премиер Фумио Кишида.

„Кейти и аз сме толкова щастливи, че имахме възможност да седнем на една маса с вас“, написа тогава Трюдо в социалната мрежа X, с което на практика потвърди, че двамата са неразделни.

Появата им в Давос е най-сериозната заявка до момента, че връзката им не е просто кратък летен флирт, а стратегическо обединение между света на поп културата и глобалната политика.

„О, Канада!“: Интернет „избухна“ след появата на новата властна двойка

Появата на Трюдо и Пери в Давос не просто раздвижи борсовите индекси, а буквално подпали социалните мрежи. Комбинацията от поп дива и либерален политик се оказа „експлозивна“ за потребителите в X (Twitter) и Instagram.

Бившите не спят: Ръсел Бранд се включи в чата

Една от най-обсъжданите реакции дойде от бившия съпруг на Кейти Пери – комикът Ръсел Бранд. В типичния си саркастичен стил той не пропусна да коментира новия избор на бившата си половинка:

„Бях окей с Орландо Блум, но Джъстин Трюдо? Хайде, човече, сериозно ли?“ – пошегува се Бранд в скорошно видео, предизвиквайки вълна от споделяния.

Феновете: От „Teenage Dream“ до „Political Dream“

В Instagram, където Кейти Пери има над 200 милиона последователи, коментарите варират от безрезервна подкрепа до пълно недоумение.

„Вашето щастие е наше щастие! Огромна любов за вас!“ – пишат екзалтирани фенове под общите им снимки от Япония.

Други пък се шегуват с политическата кариера на Трюдо: „Кейти, внимавай с данъците му!“ или „Дали Джъстин ще се появи в следващия клип на Lifetimes?“.

Появи се и нов термин за стила на Пери в Давос – „Quiet Luxury Politician WAG“ (съпруга/приятелка на политик в стил „тих лукс“). Модните критици отбелязаха, че тя е заменила блясъка на сцената с елегантни плетени комплекти в телесни тонове, за да се впише в сериозната атмосфера на форума.

Критиците в Канада: „Давос е всичко, което не е наред с елита“

Не всички обаче са очаровани. В родната на Трюдо Канада някои анализатори и потребители подхождат скептично. Популярни влогъри и политически коментатори отбелязват, че докато Трюдо говори за „мека сила“ и инвестиции в хората, присъствието му на луксозния форум в компанията на световна поп звезда само засилва усещането за разрив между елита и обикновения гражданин.

„Те са в своя малък балон в Швейцария, докато ние се борим с инфлацията у дома“, гласи един от най-харесваните коментари под репортажа на CBC.

В крайна сметка: Новият „бранд“ на Трюдо

За Трюдо тази връзка изглежда като успешен опит за ребрандиране след края на премиерския му мандат. Като се появи до Пери, той затвърждава образа си на глобална знаменитост, която притежава точно онази „мека сила“, за която проповядва от трибуната.