Кейт Мидълтън се наслади на ски пътуване до Алпите, преди да обяви, че е в ремисия

С поред доклад Кейт Мидълтън се е насладила на ски екскурзия в Алпите със семейството си, преди да обяви, че ракът ѝ е в ремисия по време на официален кралски ангажимент миналата седмица.

43-годишната принцеса на Уелс разкри добре дошлата информация за здравословното си състояние по време на посещение в болницата „Роял Марсден“ в Лондон, където се подложи на лечение миналата година.

Принцеса Катрин отлетя за Алпите със съпруга си принц Уилям и децата им - 11-годишния принц Джордж, 9-годишната принцеса Шарлот и 6-годишния принц Луи, малко след Коледа, съобщава The Mail on Sunday.

