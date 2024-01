"Твърде висока за Холивуд": Никол Кидман лъгала за ръста си, за да получава прослушвания

Н икола Кидман разкри, че е излъгала за височината си, за да си осигури прослушвания в началото на кариерата си.

56-годишната холивудска актриса сподели пред Radio Times Podcast, че е казвала, че е по-ниска, отколкото всъщност е, когато си е търсила работа.

#NicoleKidman on being told that she was too tall to make it in #Hollywood, and how she now wants to give women of all shapes and sizes a chance to shine on screen ⭐



Listen to our latest episode of the #RadioTimesPodcast with the Hollywood star today 👉 https://t.co/gqd154YJlo pic.twitter.com/piXadLL1mU