Никол Кидман с отличие за цялостни постижения на Американския филмов институт

А ктрисата Никол Кидман получи наградата за цялостни постижения на Американския филмов институт, съобщи АП. На церемонията в "Долби тиътър", Лос Анджелис, Морган Фрийман обяви, че Кидман "прави филмите по-добри".

Няколко поколения от А-отбора на Холивуд дойдоха да почетат 40-годишната кариера на 56-годишната австралийка, която е носителка на "Оскар" за филма "Часовете".

Актрисата Мерил Стрийп връчи статуетката на Никол Кидман. Самата Стрийп получи отличието през 2004 г.

Nicole Kidman has been honoured with an American Film Institute (AFI) life achievement award in Los Angeles pic.twitter.com/cZADuheewu