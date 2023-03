KaRol G оглави класацията на „Билборд“ за албуми

П евицата Карол Джи (KaRol G) постигна исторически първи №1 албум в класацията на Билборд 200 с „Manana Sera Bonito“. Преди това само два изцяло испански албума са оглавявали списъка, като и двата са на рапъра Бед Бъни (Un Verano Sin Ti през 2022 г. и El Ultimo Tour del Mundo през 2020 г.). „Manana Sera Bonito“ е и първият латиноамерикански албум на жена, достигнал до №1 в „Билборд“ от 1995 г. насам, когато посмъртно издаденият предимно испански албум на Селена "Dreaming" оглави класацията за една седмица.

„SOS“ на Сиза пада до №2 след 10 непоследователни седмици на върха на „Билборд“ за албуми.

Виртуалната група „Горилаз“ влизат на 3-то място, като печелят шестия си албум в топ 10 на „Билборд“ с „Cracker Island“. Звездният албум включва гостувания на Бед Бъни, Бек, Бути Браун, Стиви Никс, Тейм Импала и др.

