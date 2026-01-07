Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

С ара Джесика Паркър току-що превърна срещата на актьори от „Сексът и градът“ в събитие на поколенията. Актрисата се натъкна на бившия си колега от „Сексът и градът“ Дейвид Айгенбърг на червения килим на церемонията по връчване на наградите „Golden Eve“ на 7 януари, пише HELLO!

Това, което наистина привлече вниманието на всички, беше начинът, по който бившите колеги представиха децата си един на друг. Сара беше придружена от 23-годишния си син Джеймс Уилки Бродерик, докато Дейвид присъстваше с 11-годишната си дъщеря Мирна Бел Айгенбърг.

Трогателно видео показва как Сара разговаря с дъщерята на Дейвид, преди да представи сина си на Мирна, като двамата си разменят приятелско ръкостискане, докато се поздравяват. Сара се омъжва за съпруга си Матю Бродерик през 1997 г. Двойката посреща сина си Джеймс през 2002 г. и дъщерите си близначки Табита и Марион през 2009 г. Подобно на героинята си от „Сексът и градът“, Сара живее в Манхатън. Тя и съпругът ѝ сключват брак в Долен Ийст Сайд, а днес семейството живее в Гринуич Вилидж с децата си.

Изглежда, че е възможно и екранно събиране, тъй като Сара сподели пред Variety на събитието информация за евентуалното си завръщане в ролята на Кари Брадшоу. „Чувам много оригинални идеи, всички прекрасни и добронамерени и често много умни, но единственото нещо, което наистина има значение, е какво вълнува Майкъл Патрик Кинг. А в момента той просто не мисли за това“, сподели тя.

Ники Морис, редактор на телевизионни и филмови предавания в HELLO!, също коментира потенциално завръщане на любимия сериал. „Сексът и градът е толкова емблематичен сериал и от популярността на неговия спин-оф „И точно така...“ става ясно, че феновете не са готови да се сбогуват с Кари, Миранда и Шарлот. Въпреки че няма планове за четвърти сезон, няма съмнение, че зрителите биха искали да видят Сара Джесика Паркър отново в ролята си“, каза тя.

„Златната вечер“ отбеляза годишните носители на наградите „Сесил Б. ДеМил“ и „Каръл Бърнет“, като отличените за 2026 г. бяха Хелън Мирън и Сара Джесика Паркър, които бяха в центъра на вечерта. Сара изглеждаше зашеметяващо в блестяща сива рокля с деколте тип „бандо“ и развяваща се пола. Талията беше подчертана с черен колан, украсен с флорална апликация, а визията беше допълнена с късо черно сако и сребърно колие. Пищните руси кичури на Сара бяха оформени в меки вълни, а гримът ѝ излъчваше нежен блясък благодарение на подчертани очи, деликатен руж и лъскави устни.

It’s a #SexandtheCity reunion as Evan Handler, Kristin Davis and David Eigenberg support Sarah Jessica Parker at her #GoldenEve honor pic.twitter.com/MeQ8v5zxnr — The Hollywood Reporter (@THR) January 7, 2026

Родом от Нелсънвил, щата Охайо, Сара Джесика е изградила кариера на сцената и екрана, обхващаща повече от пет десетилетия, и е носителка на шест награди „Златен глобус“ и две награди „Еми“ за праймтайм. Актрисата е известна и със стилния си гардероб, който включва едни от най-желаните дизайнерски творения. Сара сподели в интервю за своя стил и любовта си към бижутата. „Винаги съм обичала, когато нещата се усещат малко по-различни и лични; това ги прави по-интересни“, каза тя за своя характерен моден трик – увиването на колие около презрамката на сутиена ѝ.

„Носенето на колие, леко изместено настрани, се усеща по-малко сценично, по-скоро като мое. Все едно да кажеш, че модата не е нужно да е перфектна, за да е красива – понякога малките странности я правят твоя.“

Сара обаче признава, че стилът се променя с възрастта, докато бижутата могат да бъдат културно наследство, което остава класика. „Модата се променя непрекъснато, но диамантът е вечен – той става част от живота ти, от спомените ти. Тази комбинация от елегантност и смисъл е това, което ги прави толкова специални за мен“, каза тя.