Любопитно

Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг се срещнаха на „Golden Eve“, представиха децата си и актрисата загатна, че завръщане на „Сексът и градът“ е възможно, макар засега да няма конкретни планове

7 януари 2026, 13:59
Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си
Източник: Getty Images

С ара Джесика Паркър току-що превърна срещата на актьори от „Сексът и градът“ в събитие на поколенията. Актрисата се натъкна на бившия си колега от „Сексът и градът“ Дейвид Айгенбърг на червения килим на церемонията по връчване на наградите „Golden Eve“ на 7 януари, пише HELLO!

Това, което наистина привлече вниманието на всички, беше начинът, по който бившите колеги представиха децата си един на друг. Сара беше придружена от 23-годишния си син Джеймс Уилки Бродерик, докато Дейвид присъстваше с 11-годишната си дъщеря Мирна Бел Айгенбърг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Трогателно видео показва как Сара разговаря с дъщерята на Дейвид, преди да представи сина си на Мирна, като двамата си разменят приятелско ръкостискане, докато се поздравяват. Сара се омъжва за съпруга си Матю Бродерик през 1997 г. Двойката посреща сина си Джеймс през 2002 г. и дъщерите си близначки Табита и Марион през 2009 г. Подобно на героинята си от „Сексът и градът“, Сара живее в Манхатън. Тя и съпругът ѝ сключват брак в Долен Ийст Сайд, а днес семейството живее в Гринуич Вилидж с децата си.

Изглежда, че е възможно и екранно събиране, тъй като Сара сподели пред Variety на събитието информация за евентуалното си завръщане в ролята на Кари Брадшоу. „Чувам много оригинални идеи, всички прекрасни и добронамерени и често много умни, но единственото нещо, което наистина има значение, е какво вълнува Майкъл Патрик Кинг. А в момента той просто не мисли за това“, сподели тя.

Ники Морис, редактор на телевизионни и филмови предавания в HELLO!, също коментира потенциално завръщане на любимия сериал. „Сексът и градът е толкова емблематичен сериал и от популярността на неговия спин-оф „И точно така...“ става ясно, че феновете не са готови да се сбогуват с Кари, Миранда и Шарлот. Въпреки че няма планове за четвърти сезон, няма съмнение, че зрителите биха искали да видят Сара Джесика Паркър отново в ролята си“, каза тя.

„Златната вечер“ отбеляза годишните носители на наградите „Сесил Б. ДеМил“ и „Каръл Бърнет“, като отличените за 2026 г. бяха Хелън Мирън и Сара Джесика Паркър, които бяха в центъра на вечерта. Сара изглеждаше зашеметяващо в блестяща сива рокля с деколте тип „бандо“ и развяваща се пола. Талията беше подчертана с черен колан, украсен с флорална апликация, а визията беше допълнена с късо черно сако и сребърно колие. Пищните руси кичури на Сара бяха оформени в меки вълни, а гримът ѝ излъчваше нежен блясък благодарение на подчертани очи, деликатен руж и лъскави устни.

Родом от Нелсънвил, щата Охайо, Сара Джесика е изградила кариера на сцената и екрана, обхващаща повече от пет десетилетия, и е носителка на шест награди „Златен глобус“ и две награди „Еми“ за праймтайм. Актрисата е известна и със стилния си гардероб, който включва едни от най-желаните дизайнерски творения. Сара сподели в интервю за своя стил и любовта си към бижутата. „Винаги съм обичала, когато нещата се усещат малко по-различни и лични; това ги прави по-интересни“, каза тя за своя характерен моден трик – увиването на колие около презрамката на сутиена ѝ.

„Носенето на колие, леко изместено настрани, се усеща по-малко сценично, по-скоро като мое. Все едно да кажеш, че модата не е нужно да е перфектна, за да е красива – понякога малките странности я правят твоя.“

Сара обаче признава, че стилът се променя с възрастта, докато бижутата могат да бъдат културно наследство, което остава класика. „Модата се променя непрекъснато, но диамантът е вечен – той става част от живота ти, от спомените ти. Тази комбинация от елегантност и смисъл е това, което ги прави толкова специални за мен“, каза тя.

Сара Джесика Паркър Сексът и градът Събиране на актьори Дейвид Айгенбърг Награди Златна вечер Деца на знаменитости Мода и стил Кари Брадшоу Телевизионен сериал Червен килим
Последвайте ни

По темата

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"

"Трети март" подаде документи за регистрация като партия, искат Радев за неформален лидер

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 причини защо кучето се взира във вас

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 8 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 9 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 8 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 8 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Свят Преди 42 минути

Ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Свят Преди 49 минути

"Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент“, сподели Тръмп

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Любопитно Преди 1 час

Netflix обяви документалния филм „One Last Adventure. The Making of Stranger Things 5“, който разкрива работата зад кулисите на последния сезон на хитовия сериал и ще бъде излъчен премиерно на 12 януари

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Любопитно Преди 1 час

Китай започва нова хипергравитационна центрофуга за компресиране на пространството и времето – как работи?

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

България Преди 1 час

То ще се осъществява двупосочно в ремонтирания участък в платното за Румъния

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Надявам се хората да разберат, че добротата все още съществува по света“, сподели стюардесата

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

Свят Преди 1 час

В нея се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения

<p>Фон дер Лайен предлага &euro;45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони</p>

Фон дер Лайен предлага €45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони за търговската сделка с Меркосур

Свят Преди 1 час

Брюксел се нуждае от подкрепата на Рим до петък, за да осигури мнозинство за историческото търговско споразумение на ЕС с Южна Америка

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Свят Преди 2 часа

„Нашите разузнавателни служби прехванаха тази операция в последните часове. Те бяха планирали да убият държавния глава, а след това да ударят други ключови институции, включително цивилни", каза Махамаду Сана

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Пари Преди 2 часа

Това сочи експресна оценка на Евростат

Касите на БНБ и „Дружество за касови услуги” с извънредно работно време

Касите на БНБ и „Дружество за касови услуги” с извънредно работно време

България Преди 2 часа

Причината - увеличения брой клиенти, обменящи левове в евро

<p>&quot;Да спра да си гриза ноктите&quot; - какво още си обеща Меган Маркъл за Нова година&nbsp;</p>

Меган Маркъл споделя новогодишното си обещание след тихата Коледа в Монтесито

Любопитно Преди 2 часа

Меган и Хари прекараха Коледа в Монтесито с Арчи и Лилибет. В последния си бюлетин Меган споделя желание за спокоен старт на Новата година и отделяне на време за малките моменти, както и да спре лош навик, какво още си обеща, научете във vesti.bg

Кипър пое председателството на ЕС

Кипър пое председателството на ЕС

Свят Преди 2 часа

На церемонията в Никозия присъстваха Зеленски, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж

Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж

Свят Преди 2 часа

Зимната обстановка е усложнена в голяма част Европа

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Свят Преди 2 часа

Ник и Мат Маубрей планират да построят сглобяеми противопожарни къщи

Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено

Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено

Свят Преди 2 часа

Пилотът е бил единственият пътник в частен самолет

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър превърна среща от „Сексът и градът“ в семейно събитие от ново поколение

Edna.bg

Най-спокойното видео в YouTube се оказа златна мина за над 1 млн. долара

Edna.bg

Шофьорът в свирепата катастрофа с Антъни Джошуа се оправдава с отказали спирачки

Gong.bg

Ето заради тези изяви ЦСКА купи Андрей Йорданов (ВИДЕО)

Gong.bg

Преливат реки в област Кърджали, разрушен е мост (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

Nova.bg