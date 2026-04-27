Не яжте това! Експерти посочиха най-опасната храна в света

С утрин повечето хора нямат време да приготвят подходяща закуска, така че често избират бързи варианти – включително зърнени храни и плодов сок.

Въпреки че тази комбинация отдавна се е превърнала в обичайна част от ежедневната хранителна култура, научните доказателства показват, че хранителната ѝ стойност е доста ограничена, на мнение е д-р Ерик Берг, американски лекар и здравен педагог.

Според специалиста, една обикновена закуска, която много хора смятат за здравословна и бърза, може да бъде значително по-вредна, отколкото изглежда. Той визира обикновени зърнени закуски и чаша портокалов сок.

Берг твърди, че тази комбинация причинява рязък скок в нивата на кръвната захар. Той я описва като захарна бомба, излишък от фруктоза и пример за ултра-преработена храна.

В същото време лекарят подчертава, че много хора в момента възприемат тази закуска като нормална, а зърнената закуска с портокалов сок се е превърнала в част от ежедневната хранителна култура. В действителност обаче това е най-опасната храна в света.

Зърнени храни: защо са критикувани

Въпреки че на пазара има различни видове зърнени храни, включително пълнозърнести варианти, най-популярните сортове често съдържат:

Добавена захар

Ароматизатори

Оцветители

Рафинирани въглехидрати

Експертът отбелязва, че подобни продукти принадлежат към категорията на ултрапреработените храни – продукти, променени дотолкова, че едва приличат на оригиналните си съставки.

Ерик Берг заявява, че редовната консумация на силно преработени и захарни зърнени храни може да увреди черния дроб, което в крайна сметка води до мастно чернодробно заболяване. Според него, яденето на зърнени храни е по същество като ядене на купа сладкиши, поляти с мляко.

Между другото, подобни предупреждения се подкрепят и от медицинската платформа Healthline, която препоръчва внимателно четене на етикетите и избор на зърнени храни с високо съдържание на фибри и минимално съдържание на захар.

Капанът на портокаловия сок

Вторият компонент на тази популярна закуска – портокаловият сок – също е обект на дебати сред експертите. Въпреки че се възприема като витаминна напитка, специалистите отбелязват:

Сокът съдържа много по-малко фибри от целите плодове

Концентрацията на захар може да бъде висока

Бързо повишава нивата на кръвната глюкоза

Д-р Берг и други експерти, включително Джайлс Йео (автор на „Защо калориите не се броят“), твърдят, че чаша закупен от магазина портокалов сок има подобна концентрация на захар като чаша класическа Кока-Кола.

Тъй като сокът, за разлика от целия портокал, не съдържа фибри, които забавят усвояването на захарта, той причинява бърз скок на инсулина след консумация.

По този начин, комбинацията от сладка зърнена закуска и сок създава критичен излишък от фруктоза, с който тялото просто не може да се справи сутрин.

Как да направим закуската по-безопасна

Ако не сте готови напълно да се откажете от зърнените храни, д-р Берг препоръчва да бъдете скептични към твърденията на опаковките и да следвате тези правила:

Четете съставките: избирайте варианти с високо съдържание на фибри и ниско съдържание на захар.

избирайте варианти с високо съдържание на фибри и ниско съдържание на захар. Заменете сока с плодове: експертите казват, че е по-добре да изядете цял портокал, отколкото да изпиете сока му. Ако наистина искате сок, направете си пресен сок непосредствено преди пиене, за да избегнете консерванти и добавена захар.

Експертна оценка

Хората са толкова свикнали с тази „нормализирана“ закуска, че вече не забелязват как вредят на метаболизма си още от първия час след събуждане. Време е да преразгледаме сутрешните си навици в полза на пълноценните храни.