Кание Уест призна, че има аутизъм

П ротиворечивият американски рапър Кание Уест призна, че е бил диагностициран с аутизъм. Той говори за това в новия епизод на подкаста The Download.

Според музиканта съпругата му Бианка Ченсори го убедила да потърси психиатър за консултация, тъй като се съмнявала в достоверността на другата диагноза на Кание - биполярно разстройство.

Ye says he’s autistic and not bi-polar.



(via @thedownloadshow) pic.twitter.com/Yaha2BFddm