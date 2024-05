Открити в ушния канал на 70-годишен пациент: Най-опасните гъбички за хората

П реди 15 години учените откриха нов вид смъртоносни гъбички, устойчиви на лекарства: Candida auris. Сега тя се смята за един от най-опасните гъбични патогени на Земята.

(Във видеото може да научите повече за: Опасни гъбички се разпространяват щом температурите се вдигнат)

В този откъс от книгата "Какво ще стане, ако гъбичките победят?" (Университетско издателство "Джон Хопкинс", 2024 г.), авторът Артуро Касадевал разглежда появата на тази смъртоносна гъба, която може да е първата, появила се в резултат на климатичните промени.

През 2009 г. лекари от болница в Япония публикуват статия, в която идентифицират нов вид гъбички, открити във външния ушен канал на 70-годишен пациент. Те я нарекоха Candida auris, като auris е латинската дума за ухо.

Първоначално не беше ясно доколко някой трябва да се притеснява от това ново откритие, ако изобщо го прави. Всяка година се съобщава за много нови видове гъбички при пациенти, но преобладаващата част от тях се оказват единични случаи, нищо, заради което си струва да се паникьосваме.

За известно време C. auris не се появяваше, оставайки непозната дрожди в повечето части на планетата - докато не беше открита при хоспитализирани пациенти във всички краища на света, приблизително по едно и също време. Поразително е, че между 2012 г. и 2015 г. лекари в Южна Африка, Венецуела и на Индийския субконтинент съобщават едновременно за лечение на тежко болни пациенти, които се оказали заразени с C. auris (не забравяйте, че няколко години по-рано никой не беше чувал за този гъбичен вид).

Без да имат контакт или общи черти помежду си, тези случаи на C. auris са се появили независимо един от друг на три различни континента, като всяка гъбичка е била генетично различна от останалите.

Това означава, че обичайният заподозрян за разпространението на гъбичките - нашият глобализиран свят - не е бил в действие тук. Имало е нещо ново. Бързо стана ясно, че тази гъбичка е забележително устойчива на лечение. Повече от един на всеки трима пациенти с инвазивни инфекции с C. auris в кръвта умира. В болници, където това инвазивно гъбично заболяване не е съществувало, сега то е било значителна причина за смърт.

И до днес C. auris остава предимно резистентен към противогъбичните средства, с които разполагаме, така че след като пациентите (и болниците) се заразят, е почти невъзможно да се отърват от него. Обикновено лекарите диагностицират гъбичните инфекции, след като са изключили други източници, например когато хоспитализиран пациент има температура, която не изчезва след лечение с антибиотици. Кръвните тестове вероятно ще покажат висок брой бели кръвни клетки, което е друг признак за инфекция, но лекарите често не могат да определят какъв тип микроби нанасят щетите - или пък не знаят как да ги лекуват.

Симптомите варират в зависимост от вида на гъбичките. Cryptococcus neoformans обикновено засяга мозъка и причинява ужасно главоболие. Aspergillus обикновено атакува белите дробове, което означава, че пациентите ще кашлят, ще се задъхват и на рентгеновата снимка на гръдния кош ще се види нещо подобно на пневмония.

Причиняващите заболявания гъбички могат да бъдат вдишани или да попаднат в кръвта чрез порязвания и рани; инфекциите могат да се разпространят в болницата чрез лошо поддържани интравенозни линии и катетри. Най-често общите симптоми са повишена температура, отпадналост или просто не се чувствате добре. В болниците, в които е установена C. auris, тя се разпространява главно сред имунокомпрометирани пациенти - въпреки че предаването от човек на човек е рядко качество за инвазивна гъбичка.

В рамките на едно десетилетие след идентифицирането му C. auris убива хора в 40 страни на шест континента. Не разполагаме с точни данни, тъй като много от случаите не се съобщават или не се разпознават, но със сигурност цифрата е в хиляди. Само в САЩ през 2022 г. са потвърдени повече от 2 000 инфекции в 27 щата и окръг Колумбия, а Мисисипи съобщава за първите случаи (и смъртни случаи) на C. auris в началото на 2023 г.

Петнадесет години след откриването на гъбичката Световната здравна организация вече счита C. auris за една от най-критично вредните гъбички за хората. Според проучване на CDC от 2023 г., публикувано в Annals of Internal Medicine, процентното увеличение на клиничните случаи на C. auris в САЩ нараства всяка година - от 44% увеличение през 2019 г. до "драматично" 95% увеличение през 2021 г.

Друга обезпокоителна тенденция: Броят на инфекциите с C. auris, за които е установено, че са резистентни към противогъбични средства, през 2021 г. е около три пъти по-голям, отколкото през всяка от предходните две години. Както отбелязват авторите, "скринингът не се провежда еднакво в Съединените щати, така че истинската тежест на случаите на C. auris може да бъде подценена".

Походът на резистентните към лекарства C. auris очевидно не се забавя. Ако не друго, той бързо се ускорява. Как така изведнъж се появява гъбичка, толкова смъртоносна за хората с отслабен имунитет? И защо убива хора, след като преди това никога не е разболявала? Откъде е дошла? Това е едновременно мистериозно и тревожно.

След откриването на C. auris екипи от изследователи се върнаха назад и изследваха стари проби от гъбички. Те установили, че гъбичката вероятно съществува под някаква форма от края на 90-те години на миналия век, но не открили никакви следи от C. auris преди това и никакви доказателства, че някога преди това е убивала някого.

Разбира се, C. auris не се е появила на Земята през последните 30 години от нищото. Тази древна форма на живот със сигурност е живяла в околната среда много преди това, за което свидетелства фактът, че до момента на идентифицирането ѝ тя е еволюирала в няколко различни щама. И все пак тя е била невидима за хората. Тъй като C. auris не е бил считан за медицински значим до 21-ви век, никой не го е търсил.

Нямаше нужда. Докато не се появи. "Знаем, че новите видове не се появяват просто така", казва Шон Локхарт, изследовател от CDC, пред JAMA през 2022 г. "Просто не сме разбрали къде се е криел, преди да започне да се появява в болниците по света. Има много спекулации." Най-доброто предположение на Локхарт е, че C. auris тихо е съжителствал с хората в ушния канал - докато не е увеличил звука. Телесната температура може би дълго време ни е предпазвала от гъбичките, но бързо ще научим, че C. auris е различен. За разлика от повечето си братовчеди гъбичките могат да се развиват при температури до 42 градуса по Целзий (107,6 градуса по Фаренхайт).

Именно това я прави толкова смъртоносна за някои хора с отслабена имунна система. На някакво ниво не сме оценили защитната роля на температурата при гъбичните инфекции, защото повечето вирусни и бактериални заболявания, които понастоящем поразяват животните и хората, обикновено са придобити от други топли гостоприемници - което означава, че те вече са адаптирани към температурата на бозайниците и могат да бъдат предадени сравнително лесно. Например, ние хващаме грип, COVID-19, туберкулоза и други от други хора (а може би и от други бозайници), а тези микроби са свикнали да се размножават при нашите по-високи телесни температури.

Но нещата се променят, когато се съсредоточите върху микробите, придобити от околната среда, по-специално гъбичките. Макар че много гъбички все още не могат да оцелеят при нормална човешка температура, някои могат и го правят. В статия от 2010 г., публикувана в списание mBio, микробиологът Моника Гарсия-Солаче и аз прогнозирахме, че ще се появи заплаха от гъбички като C. auris, въпреки че все още не знаехме името ѝ.

"Глобалното затопляне може да има значителен ефект върху популациите на гъбичките", пишем ние. "Първо, по-топлият климат би могъл да промени разпределението на топлоустойчивите и чувствителните видове, като облагодетелства тези, които са по-термоустойчиви, и като създаде условия за разпространение на повече гъбички от околната среда и за по-близък контакт с човешкото население. Второ, при силен селективен натиск може да се увеличи разпространението на видовете, адаптирани към топлоустойчивост."

Предупредихме, че въпросът не е дали гъбите ще се адаптират към достатъчно високи температури, за да застрашат хората, а кога.

