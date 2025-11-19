Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

"Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа". Това каза президентът Румен Радев, след като вчера Конституционния съд постанови, че Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента за провеждането на референдум за еврото.

"Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. Тези решения са задължителни и имат обратно действие, като ясно установяват, че председателят на Народното събрание не може да отклонява предложения на субект, овластен от закона", заяви президентът.

И добави, че и днешните действия на парламента са "фарс и ново закононарушение" по същия казус.

"Оправданията, че предложението не може да бъде внесено и гласувано в пленарна зала, са неверни. Моите мотиви и предложения вече са внесени в Народното събрание и няма какво да добавям", заяви Радев.

Той призова депутатите "ако все още имат някакво останало достойнство и уважение към хората и принципите на демокрацията, нека още днес вземат моето предложение и моите мотиви, внесат ги в пленарна зала, да ги дебатират и да гласуват. Трябва да има решение. Мога да им помогна с входящия номер, те трябва ясно да се произнесат – ще се съобразят ли с волята на хората или ще я пренебрегнат".

"За съжаление, този парламент вместо закони създава беззаконие, скандали и отвращение", завърши Радев.