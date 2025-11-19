Американски енергиен гигант и Националната петролна компания на Абу Даби сред кандидатите за "Лукойл"

Американският енергиен гигант ExxonMobil и Националната петролна компания на Абу Даби (Adnoc) са се присъединили към нарастващия списък от компании, които проявяват интерес към придобиването на международни активи от санкционираната руска компания "Лукойл", пише Upstream .

Carlyle Group и Chevron са сред участниците, които вече се включиха в надпреварата. Някои потенциални купувачи обаче проявяват интерес само към конкретни активи, докато "Лукойл" настоява международните ѝ активи да бъдат продадени в един пакет преди влизането в сила на санкциите на 13 декември, съобщи Bloomberg.

Американските гиганти ExxonMobil и Chevron проучват дела на "Лукойл" в находището "Западна Курна 2" в Ирак, докато международното инвестиционно подразделение на Adnoc - XRG, което в консорциум наскоро не успя да придобие Santos, разглежда различни активи на "Лукойл", като проявява особен интерес към операциите на руската компания в областта на природния газ в Узбекистан.

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Говорител на Chevron заяви пред Upstream:

"Във всички наши дейности Chevron работи в съответствие с кодекса за бизнес етика и спазва законите и регулациите, приложими към нашата дейност. По правило не коментираме изявления на трети страни, нито пък комерсиални въпроси."

Говорител на ExxonMobil също посочи, че компанията няма да коментира темата, а Adnoc също отказа коментар.

Международните активи на "Лукойл", чиято стойност се оценява на около 22 милиарда щатски долара според отчетите за 2024 г., първоначално е било договорено да бъдат продадени на швейцарския търговец на суровини Gunvor Group. Тази предложена сделка обаче беше осуетена от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.