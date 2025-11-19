Свят

Американски енергиен гигант и Националната петролна компания на Абу Даби сред кандидатите за "Лукойл"

Американската суперкомпания ExxonMobil и Националната петролна компания на Абу Даби (Adnoc) са се присъединили към нарастващия списък от компании, които проявя

19 ноември 2025, 11:42
Американски енергиен гигант и Националната петролна компания на Абу Даби сред кандидатите за "Лукойл"
Източник: БГНЕС

Американският енергиен гигант ExxonMobil и Националната петролна компания на Абу Даби (Adnoc) са се присъединили към нарастващия списък от компании, които проявяват интерес към придобиването на международни активи от санкционираната руска компания "Лукойл", пише Upstream.

Carlyle Group и Chevron са сред участниците, които вече се включиха в надпреварата. Някои потенциални купувачи обаче проявяват интерес само към конкретни активи, докато "Лукойл" настоява международните ѝ активи да бъдат продадени в един пакет преди влизането в сила на санкциите на 13 декември, съобщи Bloomberg.

Американските гиганти ExxonMobil и Chevron проучват дела на "Лукойл" в находището "Западна Курна 2" в Ирак, докато международното инвестиционно подразделение на Adnoc - XRG, което в консорциум наскоро не успя да придобие Santos, разглежда различни активи на "Лукойл", като проявява особен интерес към операциите на руската компания в областта на природния газ в Узбекистан.

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Говорител на Chevron заяви пред Upstream:

"Във всички наши дейности Chevron работи в съответствие с кодекса за бизнес етика и спазва законите и регулациите, приложими към нашата дейност. По правило не коментираме изявления на трети страни, нито пък комерсиални въпроси."

Говорител на ExxonMobil също посочи, че компанията няма да коментира темата, а Adnoc също отказа коментар.

Международните активи на "Лукойл", чиято стойност се оценява на около 22 милиарда щатски долара според отчетите за 2024 г., първоначално е било договорено да бъдат продадени на швейцарския търговец на суровини Gunvor Group. Тази предложена сделка обаче беше осуетена от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Източник: Upstream    
Лукойл Продажба на активи Санкции Петролни компании Придобиване ExxonMobil Adnoc Chevron Международни активи Руски активи
Последвайте ни

По темата

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Вижте

Вижте "Мис България" Габи Гуа в конкурса за костюми на „Мис Вселена 2025“

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Край на хартиените билети: Въвеждат цифров портфейл за пътуване

Край на хартиените билети: Въвеждат цифров портфейл за пътуване

pariteni.bg
Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 5 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 6 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 6 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 4 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Криптовалутата е валута&nbsp;на организираната престъпност и тероризма&quot;</p>

"Хамас", "Хизбула" и "Русия": Криптовалутите финансират война и терор

Свят Преди 10 минути

Все по-често престъпниците обменят дигитални монети не само на незаконни нелегални борси, но и на големи законни криптоборси

Съпругата на убития журналист Джамал Кашоги: "Няма справедливост"

Съпругата на убития журналист Джамал Кашоги: "Няма справедливост"

Свят Преди 13 минути

„Те убиха съпруга ми, унищожиха живота ми“

Любов след кома: Двойка се сгоди в болница

Любов след кома: Двойка се сгоди в болница

Свят Преди 38 минути

Двамата са били в кома по едно и също време в една и съща болница - и така започва тяхната любов

Пеевски поиска да се закрие правителствения авиоотряд

Пеевски поиска да се закрие правителствения авиоотряд

България Преди 44 минути

Решението на министъра на транспорта правителството да се откаже от скъпия “Фалкон" заслужава адмирации, заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война

Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война

Свят Преди 45 минути

Песков омаловажи информацията, публикувана от сайта "Аксиос", че Вашингтон работи по 28-точков план за мира в Украйна

Иран освободи танкера "Талара" и екипажа му след задържане в Ормузкия проток

Иран освободи танкера "Талара" и екипажа му след задържане в Ормузкия проток

Свят Преди 50 минути

Иран освободи плаващ под флага на Маршаловите острови танкер и неговия екипаж

<p>Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят СО</p>

Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община

България Преди 58 минути

Решението, което трябва да влезе в сила от 5 януари 2026 г., предвижда цената за паркиране в синя зона да стане 2 евро на час, а в зелена - 1 евро на час

Спор за Русия извади наяве разцепление в АзГ по въпроса за Москва

Спор за Русия извади наяве разцепление в АзГ по въпроса за Москва

Свят Преди 1 час

До необичайния раздор в редиците на АзГ се стигна в момент, когато системни политици в Германия обвиняват партията, че действа като троянски кон на Кремъл

Кой позволи "бетономорието"?: Докладът на Манол Генов и последиците за България

Кой позволи "бетономорието"?: Докладът на Манол Генов и последиците за България

България Преди 1 час

Разкритията повдигат въпроси, които отдавна чакат отговор

Китай с ултиматум - Япония да оттегли коментарите си за Тайван

Китай с ултиматум - Япония да оттегли коментарите си за Тайван

Свят Преди 1 час

Ако Япония откаже да оттегли забележи и продължи да „допуска грешки“, Китай ще предприеме „строги и решителни“ контрамерки

<p>&quot;Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана&quot;</p>

Майка разкри: Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана

Свят Преди 1 час

„Не знам какво искат майките, които не позволяват време пред екрана – да ги аплодираме ли?“

МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

България Преди 1 час

<p>Туск разкри подробности за саботажа по жп линията в Полша</p>

Полша разкри извършителите на саботажа на жп линия край Варшава

Свят Преди 1 час

Туск заяви, че двамата разкрити извършители са украински граждани

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

България Преди 1 час

Проф. Ива Христова: Мутации на щамовете АH1N1 и АH3N2 увеличават броя на болните, най-засегнати са децата от 9 до 14 години, още има време за ваксинация

Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения

Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения

България Преди 1 час

Най-голям проблем има в урбанизирани територии – Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

България Преди 1 час

Събитието ще се проведе на 20 ноември

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

„Парасоциален“ – думата на годината: Какво означава? (ВИДЕО)

Edna.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Каратанчева стартира с победа, Шиникова отпадна в Анталия

Gong.bg

Микел Артета остана без важен играч срещу Тотнъм

Gong.bg

МС реши: 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще са неработни

Nova.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg