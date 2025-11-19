Сабрина Карпентър "арестува" Ел и Дакота Фанинг с розови белезници

Любопитно

19 ноември 2025, 11:29
Източник: Getty Images

С абрина Карпентър е известна с интерактивните си шоута, с бляскавите си дрехи и емблематична обемна руса коса - както и с желанието си да "арестува" известните гости на концертите си. 

„Окей ли сте с това да сте арестувани?“ – попита Сабрина Карпентър последните си „жертви“ Ел и Дакота Фанинг, облечени в ефирни рокли с тънки презрамки за концерта. 

На 18 ноември в Лос Анджелис Сабрина изпълняваше на сцена, заобиколена от стотици фенове, когато реши да подаде на русите сестри два чифта розови пухкави белезници.

Обвинението срещу Ел и Дакота - "прекалено секси".

„Една от вас е сладка, ама две наведнъж!“, изпя Карпентър, променяйки на момента текста на песента си „Juno“ за ежедневния интерактивен момент от шоуто.

Дакота (31 г.) и Ел (27 г.) от години координират тоалетите си – много преди да станат неизменна част от червените килими и първите редове на модните ревюта. На концерта и двете носеха тъмни ботуши и рокли в стил нощница: Ел в синьо, Дакота в розово.

Сестрите се усмихваха широко и с ентусиазъм участваха в шегата – всичко се виждаше на огромния екран в Crypto.com Arena, а после момичетата споделиха снимки в Instagram Stories.

Досега на концертите на Сабрина „арестувани“ са били още Мили Боби Браун, Джиджи Хадид, Ан Хатауей и Никол Кидман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by jarred jermaine (@itsjmaine)

Шоутата в Лос Анджелис слагат край на турнето „Short n’ Sweet“ – то приключва на 23 ноември след 72 изпълнения, от които шестте в Ел Ей са напълно разпродадени.

Следващото за Сабрина Карпентър? Промотиране на новия ѝ албум „Man’s Best Friend“ и, надяваме се, още поводи да носи блестящи рокли.

А за Ел и Дакота Фанинг? И двете имат няколко предстоящи проекта, включително ще играят заедно в екранизацията на „The Nightingale“, която се очаква през 2027 г.

До тогава ще продължим да ги виждаме на червените килими – сезонът на наградите чука на вратата – стига дотогава да са успели да се освободят от розовите пухкави белезници на Сабрина.

Източник: Page Six    
