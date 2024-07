Какво ще се случи, ако Земята внезапно спре да се върти

Х ипотетичните въпроси винаги са много забавни в науката, защото ни карат да мислим за това, което знаем, в различна светлина, което може да ни помогне да разберем по-добре огромния мащаб на нашата планета.

Затова нека спрем въртенето на Земята и да видим какво ще се случи.

Първо, нека си представим, че въртенето спира за една секунда. На екватора това е все едно да сте в автомобил, който се е движил със скорост 1670 км/ч, и да натиснете спирачките. Ако се намирате в сграда, ще бъдете изхвърлени в най-близката източна стена и ще изпитате 47 пъти по-голямо гравитационно ускорение от това на нашата планета. Добрата новина е, че това може да не ви убие. Но всичко останало ще го направи.

