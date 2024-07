Земята от Космоса: Зелена река се вие през радиоактивен "лабиринт от сенки"

П рез 2018 г. неназован астронавт на борда на Международната космическа станция (МКС) направи този поразителен кадър на участък от река Грийн, криволичеща през стръмен каньон в Юта. Сенките от стените на каньона придават на сцената удивителен 3D ефект, когато се гледа отгоре.

Грийн Ривър е дълъг 730 мили (1175 километра) приток на река Колорадо, която минава през Уайоминг, Колорадо и Юта. Водният път получава името си от високите концентрации на седименти, суспендирани в дълбоките му води, които му придават зелен оттенък.

