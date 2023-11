Какво означава да си асексуален?

П рез последните години сме свидетели на процъфтяващо социално движение за приемане на асексуалността. Виждаме също така повече асексуални герои да се появяват в предавания като Heartstopper и Sex Education.

Въпреки това асексуалността остава широко неразбрана. И така, какво означава това?

It's ACE awareness week! What does it mean to be asexual? #AceWeek2021 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/dhQrshY6vv