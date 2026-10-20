Около 3400 пчели бяха изпратени със совалката „Чалънджър“, за да се провери дали могат да изграждат пити в безтегловност.

Пчелите произвели около 200 кв. см пита с нормални по размер килийки, но без обичайната им ориентация спрямо гравитацията.

Експериментът не довел до размножаване: от около 35 яйца на майката не се излюпила нито една ларва.

Какво (не) постигнаха 3400 пчели в Космоса https://t.co/MvdSABhZBW https://t.co/i94TxWsuqv — News Agency BGNES (@BGNES) October 14, 2026

Около 3400 пчели бяха изпратени в Космоса на борда на американската совалка „Чалънджър“, за да бъде проверено как се справят с изграждането на пчелни пити в условия на безтегловност. По време на едноседмичния полет насекомите успяха да произведат восък и да изградят пити, но липсата на гравитация повлия на пространствената им ориентация, съобщава ECONEWS.

Експериментът е предложен от американския гимназист Дан Поскевич в рамките на младежка програма на НАСА.

Целта била да се установи дали пчелите могат да изграждат пити без гравитация и дали ще запазят характерната шестоъгълна форма на килийките. За целта около 3400 работнички и пчелната майка били поставени в специален алуминиев контейнер с прозрачен капак и хранилка.

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През първите дни насекомите трудно се приспособявали към необичайната среда. Те се дезориентирали, блъскали се в стените на контейнера и се вкопчвали в повърхностите му. Постепенно обаче успели да се адаптират към безтегловността и дори образували непрекъсната жива верига с дължина около 25 сантиметра.

По време на полета пчелите изградили приблизително 200 квадратни сантиметра пчелна пита. След завръщането на совалката изследователи от Министерството на земеделието на САЩ анализирали конструкцията. Дебелината на стените, както и дълбочината и диаметърът на килийките били в нормалните граници, сравними с тези на пити, изградени на Земята.

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Основната разлика била в ориентацията на килийките. При земни условия те имат лек наклон нагоре, който помага за задържането на меда и стабилността на конструкцията. В Космоса обаче липсата на ясно изразени горна и долна страна довела до различно подреждане. Килийките от едната страна на питата били насочени към капака на контейнера, а от другата - към дъното.

Резултатите показали, че пчелите запазват способността си да изграждат пити и в условия на безтегловност, но се затрудняват с пространствената ориентация.

Експериментът не довел до успешно размножаване. Пчелната майка снесла около 35 яйца, но от нито едно не се излюпила ларва. Контейнерът от мисията се съхранява в музея „Смитсониън“ като експонат от необичайния космически опит.

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