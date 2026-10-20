Свят

Загинали и ранени при руски удар по производствена сграда в Киевска област

Ракетни и дронови атаки засегнаха и енергийната инфраструктура на Украйна

20 октомври 2026, 09:16
Загинали и ранени при руски удар по производствена сграда в Киевска област
Илюстративно изображение: Последствия от руско нападение в Украйна   
Източник: БТА
  • При руски удар по производствено-складова сграда в Киевска област загинаха трима души, а шестима бяха ранени; спасителите продължават разчистването на отломките.
  • Русия е изстреляла 16 балистични ракети и над 200 дрона срещу Украйна, като ударите са повредили енергийна инфраструктура и са оставили над половин милион домакинства без ток.
  • Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е получила своевременно предупреждение за първата ракетна атака и че жизненоважни американски доставки се забавят; Вашингтон отрече да е спирал част от разузнавателния обмен.

Жертва и ранени при нова руска ракетна атака срещу Киев 

  • Руска атака срещу Киевска област - трима загинали и шестима ранени

Руски удар по производствено-складова сграда в Киевска област отне живота на трима души и рани още шестима. Спасителите разчистват отломките.

При руската атака срещу Киевска област през нощта срещу вторник, 20 октомври, трима души загинаха, а други шестима бяха ранени. Това съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, предаде УНН.

Според съобщението руските сили са нанесли удар по производствено-складова сграда в една от общините в Обухивски район.

Пожарът е потушен, а работата по разчистването на отломките продължава. На място са работили и психолози от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, се посочва в съобщението.

Припомняме, че на 19 октомври при нощна руска атака срещу Ирпин бяха ранени 17 души, сред които осем деца. Бяха повредени 84 обекта.

Броят на загиналите при руския удар по предприятие в Киевска област достигна трима, шестима са ранени

Броят на загиналите при руския удар по производствено-складова сграда в една от общините в Обухивски район на Киевска област достигна трима. Други шестима души са ранени.

Както съобщава Укринформ, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна е публикувала информацията в Telegram.

„Киевска област: трима души загинаха, а шестима други бяха ранени при руска атака“, се посочва в съобщението.

Уточнява се, че през нощта руските сили са нанесли удар по производствено-складовата сграда в една от общините в Обухивски район. Пожарът е потушен, а разчистването на отломките продължава.

По-рано беше съобщено, че мъж е загинал, а шестима души са ранени при руска атака срещу предприятие в Обухивски район на Киевска област.

  • Зеленски заяви, че Украйна не е получила предупреждение за руските ракетни удари

Украйна не е получила предварително предупреждение от партньорите си за руския удар с балистични ракети през нощта, заяви в понеделник президентът Володимир Зеленски. Той добави, че някои жизненоважни доставки от САЩ се забавят.

През нощта Москва извърши една от най-мащабните си въздушни атаки през последните месеци. В резултат електрозахранването на над половин милион домакинства беше прекъснато, а енергийна инфраструктура в цяла Украйна беше повредена.

Русия изстреля 16 балистични ракети по Киев и околностите му, както и над 200 дрона. Атаките обхванаха територии от Харков и Днипро на изток до Одеса на юг и Волинска и Ривненска област на запад.

По данни на властите двама души са загинали в Киев и близкия регион, а други двама в индустриалния град Кривой Рог.

Напрежението между Зеленски и администрацията на президента Доналд Тръмп ескалира заради американската подкрепа за Украйна и подхода на Вашингтон към Русия.

„През нощта отново имаше няколко вълни от руски атаки с балистични ракети и за пореден път не получихме предварително предупреждение от партньорите си“, написа Зеленски в Telegram.

„Когато доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана се блокират, а на Русия се предоставят облекчения или отсрочки по санкциите, това за съжаление означава, че партньорите ни отказват да приемат реалността.“

Зеленски заяви, че САЩ са забавили някои жизненоважни доставки за Украйна, като уточни, че забавянията са на равнище Министерство на отбраната на САЩ. Той не предостави други подробности. Киев и преди е заявявал, че изпитва затруднения с получаването на прехващащи ракети, необходими за отблъскване на руските ракетни атаки.

От няколко месеца Украйна изпитва критичен недостиг на американски ракети за системите „Пейтриът“.

Зеленски каза, че някои политически договорености за противовъздушната отбрана не се изпълняват на практическо равнище.

През почти петгодишната война Украйна разчита на американското разузнаване за засичане на изстрелванията на руски балистични ракети и за своевременно предупреждение за предстоящи удари.

Юрий Игнат, говорител на украинските военновъздушни сили, заяви, че Киев не е получил предупреждение преди първата ракетна атака през нощта, но е получил информация преди втората.

„По някаква причина първия път не беше получена информация. Нашите експерти разследват случая съвместно с партньорите ни, тъй като това не е първият подобен случай“, каза Игнат пред украинска телевизия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отрече Вашингтон да е преустановявал част от обмена на разузнавателна информация с Украйна.

Ново напрежение между САЩ и Зеленски: Не предупредиха за руските ракети

  • Режим на ротационни прекъсвания на електрозахранването

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 247 въздушни цели, четири крилати ракети и 243 дрона, съобщиха военновъздушните сили.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са извършили „масирана атака“ с високоточни оръжия и ударни дронове срещу обекти от украинската отбранителна промишленост, складове за дронове и крилати ракети, както и център за данни.

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че основна цел на атаките е бил енергийният сектор, като щети са регистрирани в цялата страна. Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че са въведени ротационни прекъсвания на електрозахранването за домакинствата и бизнеса, докато екипите работят за възстановяване на доставките.

Корецки заяви, че от средата на юли Русия е атакувала украинската енергийна инфраструктура над 2000 пъти, като е засилила ударите в сравнение с предишните години на войната.

Повредени са и железопътни и метростанции, фармацевтични складове, търговски обекти и жилищни сгради, каза Корецки. По думите му украинският бизнес е понесъл щети за 7,7 милиарда долара от началото на годината вследствие на войната.

„Целта е очевидна, да изтощят хората“, заяви Корецки.

Източник: reuters, unn, ukrinform    
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