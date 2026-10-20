Учени: Късната вечеря може да увреди черния дроб

Х раненето късно вечер може да изложи черния дроб на риск, сочи мащабно проучване на Орегонския университет за здравеопазване и наука в САЩ, публикувано в списание Clinical Gastroenterology and Hepatology, съобщава „Сайънс дейли“.

Предишни изследвания свързват храненето късно вечер със затлъстяването и сърдечно-съдовите проблеми, но екипът решил да установи дали този навик може да бъде свързан и с чернодробни заболявания.

„Няколко проучвания загатват за тази възможност, но това е един от първите дългосрочни анализи, който изрично посочва връзката със стеатозата - омазняването на черния дроб“, казва водещият автор д-р Робърт Вилечански, хепатолог, специализиран в чернодробни трансплантации.

Изследователите анализират данни от три мащабни национални проучвания, който обхващат близо 200 000 участници, предоставили информация за своите хранителни навици, ежедневие и други фактори, свързани с начина на живот. Участниците са разделени на групи според времето, в което обикновено се хранят, като тези модели са съпоставени с данните за наличие на омазнен черен дроб и цироза.

Резултатите разкриват устойчива зависимост. Хората, които съобщават, че се хранят късно вечер, имат с 20 до 30 процента по-висок риск от чернодробно заболяване в сравнение с останалите. Това повдига въпроса как времето на хранене може да повлияе на дългосрочното здраве на черния дроб.

Едно от възможните обяснения е свързано с циркадните ритми на организма - вътрешните биологични процеси, които помагат за регулирането на съня, метаболизма и други функции в рамките на приблизително 24-часовия цикъл.

Анализът е наблюдателен, което означава, че са установени връзки между хранителните навици и здравните показатели, без директно да се проверява дали промяната във времето на хранене предотвратява чернодробните заболявания. Освен това проучването се основава на информация, предоставена от самите участници, включително сравнително общи описания на това кога са се хранили.

Тези ограничения предполагат, че връзката може да се обясни и с други фактори. Необходими са по-прецизно контролирани проучвания, за да се установи дали по-ранното хранене действително подобрява здравето на черния дроб, посочват учените.