След 8 месеца в Космоса: Четирима астронавти се завърнаха успешно на Земята

Ч етирима астронавти се завърнаха успешно на Земята в четвъртък след осеммесечен престой на Международната космическа станция (МКС). Капсулата на SpaceX се приводни в Тихия океан край бреговете на Лос Анджелис.

Астронавтите от НАСА Джесика Меир и Джак Хатауей, френската астронавтка Софи Адено и руският космонавт Андрей Федяев напуснаха орбиталната лаборатория в сряда. Завръщането им у дома се забави с три седмици поради ремонтни дейности по капсулата на техните заместници, което удължи раздялата със семействата им.

„Изключително сме развълнувани да се върнем на планетата Земя след тази невероятна мисия. Ще ни липсват изключителните гледки към нашия дом“, предаде по радиото Джесика Меир броени минути след приводняването.

Спешна медицинска евакуация промени плановете им

Четиримата излитаха за МКС през февруари след извънредно силно преструктуриране на графика. Те трябваше по спешност да заменят предишния екипаж, който бе върнат преждевременно на Земята поради заболяване на астронавта от НАСА Майк Финки. Това бе първата подобна медицинска евакуация за НАСА от 65 години насам.

4 astronauts return to Earth after 8 months in space to replace ailing colleague, his crew https://t.co/i74HXYipfx https://t.co/feM7OgDlg8 — New York Post (@nypost) October 8, 2026

По време на 8-месечния си престой екипажът свърши огромна по обем работа:

Излизания в открития Космос: Джесика Меир осъществи 4 космически разходки, а Софи Адено излезе 3 пъти за техническо обслужване и модернизация на 28-годишната станция.

Исторически събития: Екипажът проследи от орбита историческата мисия „Артемида II“ (Artemis II), при която астронавти обиколиха Луната.

Празник в Космоса: За 250-ия рожден ден на САЩ Меир се включи с пиколото си в празничния концерт на оркестъра Boston Pops директно от орбита.

Мустаци в безтегловност и кулинарни шоута

Въпреки натоварения график, екипажът намери време и за забавления - миналия месец те организираха танцово парти и редовни готварски демонстрации с готварски престилки и шапки.

Джак Хатауей привлече вниманието с пищните си военноморски мустаци - истинска рядкост в Космоса. Той ги пусна преди старта в чест на службата си във ВМС и поддържаше формата им безупречно дори в условия на безтегловност, а в негова подкрепа част от инженерите в Центъра за управление на полетите на Земята също си пуснаха мустаци.

Какво следва на МКС?

На борда на Международната космическа станция остават седем астронавти от САЩ, Русия и Канада. От откриването ѝ през 2000 г. до днес орбиталният комплекс е посрещнал 298 посетители от 26 държави.