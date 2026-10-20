Свят

Флорида издаде заповед за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро

Той е обвинен във връзка с атаката срещу самолет на организация на кубинци в изгнание през 1996 г.

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 08:04
Флорида издаде заповед за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро
Източник: AP/БТА

 

Американският щат Флорида издаде заповед за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро във връзка със свалянето на малък самолет от кубинските военновъздушни сили през 1996 г. Машината е била собственост на организация на кубинци в изгнание, съобщи ДПА.

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„Това, което се случи, не беше инцидент. То беше убийство“, заяви главният прокурор на Флорида Джеймс Ътмайър, след като обяви обвиненията и издаването на щатската заповед за арест.

При свалянето на самолета загинаха четирима души, трима от които американски граждани. Машината е принадлежала на базираната в Маями неправителствена организация „Братя на помощ“ (Hermanos al Rescate), която подпомага кубинци.

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

През май правителството на САЩ повдигна обвинения срещу 95-годишния Кастро.

„Тук, в щата Флорида, можем да внесем наши собствени обвинения“, заяви Ътмайър на пресконференция. „Жителите на Маями чакат твърде дълго за справедливост“, добави той.

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  • Спор за обстоятелствата около атаката

Раул Кастро, по-малкият брат на революционния лидер Фидел Кастро (1926-2016 г.), е бил министър на отбраната на Куба по време на инцидента.

Тогава Хавана заяви, че самолетът е навлязъл в кубинското въздушно пространство. Международната организация за гражданско въздухоплаване обаче заключи, че машината се е намирала над международни води, когато е била свалена.

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Отношенията между САЩ и Куба от години са обтегнати. Напрежението се засили при управлението на американския президент Доналд Тръмп заради наложените санкции и ограниченията върху доставките на петрол за островната държава, припомня ДПА.

Раул Кастро беше министър на отбраната в продължение на около 50 години, преди да поеме ръководството на страната. Той беше начело на Куба от 2006 до 2018 г. През последните години публичните му появи са редки.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Валерия Динкова    
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