Какво наистина се случи с Анна Никол Смит? Любовта, лъжите и разгулният ѝ живот

А нна Никол Смит беше скандално известна в продължение на 12 години, до смъртта си, причинена от свръхдоза през 2007 г.

Документалният филм на Netflix, „Anna Nicole Smith: You Don't Know Me“, разглежда живота ѝ и разкрива някои от лъжите – и любовите – които е крила.

„Тя беше тази икона на женското съвършенство“, казва режисьорът Урсула Макфарлейн. „През целия си живот тя просто се опитваше да бъде това, което смяташе, че другите хора искат“.

През 1992 г. необикновената красота на Смит я изстрелва от заведение за пържено пиле в малък град до корицата на „Playboy“ и лицето на Guess jeans. Тя печели роли във филми като „Naked Gun 33 1/3“ и „The Hudsucker Proxy“. Тя грееше от билбордовете, очарова водещи като Джей Лено и Арсенио Хол и мина по червения килим на „Оскарите“.

През 1994 г. тя се омъжва за 89-годишния милиардер Дж. Хауърд Маршал, който скоро щеше да изгуби заради пневмония, а по-късно и състоянието му в полза на сина му в дело, гледано пред Върховния съд. Тя страдаше от осакатяваща наркотична зависимост, беше експлоатирана от онези, които казваха, че я обичат, твърдеше, че майка ѝ я е малтретирала и вероятно е претърпяла сексуално насилие от баща си като малка. Тя беше доходоносна цел на папараците.

„Ужасни са нещата, които трябва да правя, за да бъда себе си“, обичаше да казва Смит, която почина на 39 години. „Трябва да дам на хората това, което искат, скъпа!“.

Така през 2002 г. тя решава да даде всичко пред камерите на риалити шоу. „В тематичната песен в „Шоуто на Анна Никол“ се пееше „Анна, Анна, Анна, наистина наистина скандално“. Тя наистина беше“, казва нейният приятел Патрик Симпсън.

„Холивуд я постави в бързата лента“, казва чичото на Смит Джордж Бийл, който си спомня, че тя е искала да бъде комедийна актриса като Карол Бърнет като тийнейджърка. — „Мисля, че това я съсипа повече от всичко“.

Има обаче някои въпроси без отговор относно Смит.

„Тя си измисли много неща“, казва приятелката ѝ Миси Байръм. 55-годишната Байръм се запознава с Ники в стриптийз клуб в Хюстън, където двете работят в началото на 90-те години. Смит, която избира „Ники“ за сценично име, не харесвала много от танцьорките. „Всички ние, момичета, бяхме малтретирани по някакъв начин и си споделяхме за това“, казва Байръм. По-късно Миси е шокирана да разбере, че Смит споделя историите на Байръм за малтретирането като свои собствени.

„Ники се адаптира, за да получи това, от което се нуждае“, казва Миси. „Тя започна да проявява характера на Ана Никол“ години преди дизайнерът на Guess Пол Марсиано да ѝ даде името.

Отне ѝ доста работа, за да стане Анна Никол Смит. „Тя имаше всякакви козметични процедури“, казва Байръм. „Отрязаха венците ѝ, за да направят зъбите ѝ по-големи. Гърдите ѝ имаха стрии, така че тя накара някакъв козметик да коригира цялата кожа около ареолите ѝ. Тя изпитваше постоянна болка. Имаше четири увеличения на гърдите. Тогава започна пристрастяването ѝ към хапчетата за болка“, казва Байръм.

По времето, когато Смит придобива известност, тя вече е свързвана с Маршал, когото среща, докато танцува. Той ѝ купи къща, диаманти, кола и предложи на нея и сина ѝ Даниел стабилност.

„Тя наистина го обичаше“, казва още Миси Байръм. „Начинът, по който той се грижеше за нея – тя държеше много на него. Не искаше хората да си мислят, че преследва парите му". Той също беше с отворено съзнание. Г-н Маршал беше много интелигентен човек. Той знаеше, че тя е млада жена и има нужда от определени неща. Позволяваше ѝ да има закачки или каквото и да е. "Всички се влюбиха в Смит", казва Байръм. "Аз също."

Двете започнали тайна връзка през 1992 г. и Байръм казва, че Смит ѝ е предложила брак през 1993 г. „Тя ми даде комплект пръстени и се оженихме в задния двор край басейна с шампанско... Тя искаше да имам бебе с нея. Но винаги съм знаела, че никога няма да се получи, защото тя никога нямаше да се установи с един човек."

What Really Happened to Anna Nicole Smith? The Loves, the Lies and Her Over-the-Top Life (Exclusive) pic.twitter.com/aSrblsRNKX