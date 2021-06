Какво изяжда "Титаник"? Легендарният кораб изчезва

"Титаник" изчезва, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Легендарният океански кораб, потънал след сблъсък с айсберг,

бавно се разгражда - появяват се все повече пробойни в корпуса, "гарвановото гнездо" вече не съществува, а парапетите на палубата всеки момент може да рухнат.

As the Titanic decays, expedition will monitor deterioration https://t.co/Gl7uVxAVB9 pic.twitter.com/YjXNWjcmKl