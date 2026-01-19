Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Я нуари се оказва най-българският месец не само според Йордан Радичков, но и според репертоара на Народния театър „Иван Вазов“. С фокус върху родната драматургия, театрите в столицата ни предлагат богат избор от премиери и спектакли, които съчетават класика, сатира и съвременни теми.

От емблематични постановки по Вазов до абсурдни комедии и антиутопии – ето какво ни очаква през първите месеци на годината. Ако сте фен на театъра, подгответе се за емоционални пътешествия, смях и размисъл. Билетите вече са в продажба, а ние ви представяме най-интересните акценти.

Народният театър „Иван Вазов“: Месец на българската драматургия

Народният театър посвещава януари на любимите ни автори и режисьори, с 27 заглавия на специална цена от само 10 евро (19,56 лв.). Сред тях блестят класики като „Народът на Вазов“ от Александър Секулов в постановка на Диана Добрева, където Юлиан Вергов влиза в ролята на Иван Вазов и задава вечния въпрос „Де е България?“. Не по-малко вълнуващ е „О, ти, която и да си…“ по Мирела Иванова, режисиран от Бойка Велкова, който разкрива уязвимата страна на поета през призмата на вдъхновяващите го жени.

Феновете на историята ще се насладят на „Великденско вино“ от Константин Илиев, поставено от Явор Гърдев по повод 150-годишнината от обесването на Васил Левски. В ролите са Владимир Пенев като поп Кръстьо и Павлин Петрунов като Гечо Немия. А „Духът на поета“ от Стефан Цанев, с Христо Мутафчиев и Валентин Танев в постановка на Маргарита Младенова, продължава да завладява публиката вече 12 години.

Сред новите заглавия са „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ от Иван Пантелеев, „НЕЧОВЕК“ от Стефан Иванов, „Последна стъпка“ от Йордан Славейков и „ТАМ“ от Деян Георгиев – всички те обещават свеж поглед към съвременните предизвикателства.

Премиерите в Народния театър започват с „Бул териер“ на 15, 16 и 17 януари. Тази сатирична драма от Two Seagulls (Ива Петрони и Боил Банов), режисирана от Боил Банов, разказва за две български семейства в Париж, преплетени с Държавна сигурност. В ролите са Христо Мутафчиев, Евгени Будинов, София Бобчева, Христо Терзиев и Гергана Плетньова. Спектакълът е предупреждение за миналото, което все още ни преследва: „Не е опрощение, а присъда“, споделя Ива Петрони.

На 31 януари и 1 февруари ни очаква „Жената-конбини“ по Саяка Мурата, режисирана от Марий Росен. Това е абсурдна и хумористична история за жена, която намира хармония в стандартизирания свят на японския магазин. Участват Боряна Йовчева и Александър Тонев. Проектът е част от Програма „Апостол Карамитев“, която подкрепя иновативни форми на театър.

Очаква се и „Малката Англия“ от Диана Добрева – сценична адаптация по романа на Йоанна Каристиани, с визуален размах, типичен за режисьорката.

От акцентите на сезона 2025/2026 не пропускайте „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, режисиран от Ивица Булян. С участието на Деян Донков, Теодора Духовникова и Ана Пападопулу, спектакълът разкрива фалшивия блясък на буржоазията. А „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, пак от Булян, е уникално събитие с 42 актьора на 10 локации в София, включително живи стрийминги от града. В главните роли са Радина Кърджилова, Дарин Ангелов и Деян Донков.

Премиери в други софийски театри: Смях, драма и антиутопии

Театралният живот в София кипи и извън Народния. В Малък градски театър „Зад канала“ ни чакат „Убийство по учебник“ на 31 януари с Николай Урумов и Александра Майдавска – абсурдна комедия с нестандартни обрати. На 16 януари е „Сън в зимна нощ“ от Александър Секулов, режисиран от Стоян Радев, който разкрива метафората на „лагера“ в ежедневието ни. Участват Свежен Младенов и Каталин Старейшинска.

На 17 януари премиерата „Велика“ от Тони Макнамара (създателят на сериала The Great) предлага сатира за Екатерина Велика с Весела Бабинова и Богдан Бухалов. А на 12 март е „Трейнспотинг“ по Ървин Уелш, режисиран от Елица Йовчева.

В Театър „Сълза и смях“ на 15 февруари е „Само ние, момичета!“ с Койна Русева и Параскева Джукелова – комедия за женско приятелство. На 1 февруари „Най-добрият мъж“ с Даниел Пеев – Дънди и Милена Маркова – Маца разнищва брачните недоразумения.

Театър 199 представя „Малката кибритопродавачка“ по Андерсен на 18 януари с Ангел Калев и Велислава Маринкова. В Младежкия театър „Николай Бинев“ на 15 януари гостува „Вишнева градина“ от Чехов, а на 25 и 27 януари е „Албион“ от Майк Бартлет. Премиерата „Книгите на Яков“ по Олга Токарчук е на 5 февруари.

Сатиричният театър предлага „Том Сойер и Хък Фин“ на 18 януари с Тодор Лазаров. В Театър „Артвент“ на 26 януари е „Идиотът звъни винаги три пъти“ по Ханох Левин с Антоан Петров – Анди.

В Сити Марк Арт Център на 10 февруари е „Причини да бъдеш щастлив“ с Стефан Иванов, а на 20 януари „Една крачка напред“ с Здравко Здравков и специалното участие на Ваня Джаферович.

В Дом на културата Искър на 25 февруари е „Демоня“ с Ованес Торосян – мистична комедия за души в църква. На 10 февруари „Малки изневери“ по Нийл Саймън с Искра Радева и Тончо Токмакчиев.

В „Théatro отсам канала“ на 17 февруари е „Всички замесени“ с Силвия Петкова. А в Столичния куклен театър на 17 януари е „Ние, врабчетата“ по Радичков с Мариета Петрова.

Театрални премиера в страната

В Драматичен театър – Пловдив се очакват четири нови премиерни заглавия за 2026 г. : „Записки по българските въстания“ с режисьор Бина Харалампиева през април, отбелязващ 150 години от Априлското въстание; „Бариерата“ с режисьор Крис Шарков през март - по случай 50 години от написването на повестта на Павел Вежинов; „Дреднаути. „Пиеса за женска публика“ - моноспектакъл на Красимир Василев с режисьор Стоян Радев и „Цигуларката на Бога“ - като поводът е 90-годишнината на Стефан Цанев, моноспектакъл на Мария Генчева с режисьор проф. Атанас Атанасов.

Първата премиера на бургаския драматичен театър „Адриана Будевска“ за новата 2026-та година ще е на 19-ти януари с постановката “Краят ми в теб”. Пиесата е на съвременния френски драматург Ксавие Дюранже, а режисьор на спектакъла е Надя Панчева.

През 2026 г. Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ във Варна планира премиери на „Амадеус“ (16.01), „Последното изкушение на Христос“ (28.01) и „Поразените“ (03.02), като програмата за годината започва със завръщането на любимата детска постановка „Сън“.

През януари 2026 г. Драматичен театър „Сава Огнянов“ в Русе има нова премиера – спектакъла "Арабска нощ" от Роланд Шимелпфениг, режисиран от Бюрхан Керим, с актьори Александър Узунов, Ивайло Драганов и Виктория Калчева (с премиера 15 януари и продължения на 16 януари), като театърът също така предлага представления на други постановки като "Бай Ганьо", "Глория", "Последен страстен любовник" и "Образцов дом №6".

Драматичен театър „Гео Милев“ в Стара Загора започва своята програма за 2026 г. със спектакъла „Многострадална Геновева“ на 15 януари. Други очаквани премиери са „Код жълто“ с премиера на 24 януари, „Петък вечер“ с премиера на 13 февруари 2026 г. и „Сватба със закъснител“ с премиера на 18 януари 2026 г..

Не пропускайте да си вземете билети навреме, за да станете част от тези вълнуващи събития. За повече детайли следете сайтовете на театрите.