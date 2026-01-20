Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

10-годишно дете и майка му пострадаха при пътен инцидент, след като колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил, съобщават от ОДМВР.

Катастрофата е станала малко след 7 часа вчера на пътя Бургас-Средец в близост до бензиностанция "Лукойл".

Колата е била с включена аварийна сигнализация, но въпреки това 50-годишна бургаска шофьорка я застига и блъска отзад. Причината, според полицията е движение с несъобразена скорост, предад БНР.

Майката и 10-годишния й син са прегледани и освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема.