Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

П ървият епизод на „Елизабетско“ за 2026 поставя силно и емоционално начало на годината. Гост на водещата Елизабет Методиева е легендарният български футболист Валери Божинов, който за първи път застава в подкаст формат и говори по начин какъвто публиката рядко е виждала от него. Откровен, смирен и далеч от образа, който често се изгражда за него в жълтите медии - Валери искрено се извинява за грешките си и прави равносметка за живота си.

Божинов споделя защо е приел да бъде част от риалитито „Вече играеш...Стоичков“ и каква роля играе приятелството му с Христо Стоичков в живота му. Разказва за уроците, които е получил още като млад футболист, за лидерството, което му е било отредено, и за мачовете, които е преживявал като истинска война. Той не скри и кои са били моментите, в които е трябвало да спре, да преброи до десет и не го е направил.

Божинов сподели и детайли за трудностите си с българския език, особено в писмената форма. Той обясни, че след години в Италия италианският му е по-силен, но активно работи за подобрение чрез четене на книги. Божинов подчерта, че речниковият му запас на български е бил ограничен, което го е мотивирало да се развива.

Произходът на проблема

Божинов разкри, че проблемът с писането на български е започнал още в училищните му години. "В училище не съм бил отличник. След като заминах за Италия, аз учих там. На италиански пиша много по-добре", каза той. Футболистът прекара значителна част от кариерата си в Италия, където се адаптира към езика и културата. Това доведе до ситуация, в която повечето му мисли и изрази са на италиански. "Аз повечето неща ги мислих на италиански. Моят речников запас беше много малък на български", обясни Божинов.

Той сподели конкретен случай от времето си в националния отбор, когато Христо Стоичков го е накарал да пише състава на дъската пред целия екип. "Стоичков ме беше накарал и изкарал пред отбора на дъската да пиша състава. И аз пред целия отбор, мен ме е срам. Викам, момчета, голям проблем, не мога да пиша на български", разказа Божинов. Той добави, че може да пише, но почеркът му е "много грозен", което го кара да се чувства неудобно.

Влиянието на четенето

За да преодолее ограниченията си, Божинов започва да чете книги на български. Първата му книга е подарък от треньора на Левски – "Монахът, който продаде своето Ферари".

"Треньорът на Левски ми беше подарил книга – „Монахът, който продаде своето Ферари“ и след нея започнах да чета", сподели той. Този процес е бил предизвикателен в началото. "Беше трудно с думи, изкази, мисли", отбеляза Божинов.

Четенето му помогна да разшири речниковия запас и да подобри изразяването си. "Италианският език ми е по-добър от българския, но напредвам и имам подобрение. Фактът, че започнах да чета и книги", каза той. Божинов подчерта, че това е ключов фактор за развитието му, особено след като се завърна в България.

Трудностите с писането

Божинов открито говори за големия си проблем с писането на български. "Имам много голям проблем с писането. Много ми е трудно да пиша", призна той. Той обясни, че вместо да отговаря на съобщения, предпочита да звъни, за да избегне писане. "Едва сега разбрах защо никога не ми отговаряш на съобщенията, а винаги ми звъниш", коментира водещата на подкаста Елизабет Методиева.

Сега Божинов използва автокорект, за да се справя. "Сега има автокорект, поправям се, но това ми е голям проблем", каза той. Въпреки това, той е решен да се подобри. "Опитвам се да се науча. То няма нищо странно, започнах сега да чета книги, уча се да пиша добре и красиво на български, това е моят голям проблем, но и на 39 искам да се науча и ще се науча", заяви Божинов.​

Източник: Елизабетско

Личен живот

Един от най-личните моменти в епизода е разговорът за децата му и за отговорността, която той носи като баща. Божинов говори и за решението си да се отдръпне от социалните мрежи, за желанието си да пази човека до себе си и за това дали вярва, че щастието обича тишината. Има ли нова жена до него и какви са плановете му за бъдещето - включително желанието му за още едно дете?

В епизода Валери отговаря и на „въпросите на светофара на истината“, коментира заглавията по свой адрес, темата за жените в живота си и твърденията, че те са повлияли на кариерата му. Той засяга и по-широкият контекст - състоянието на българския футбол, липсата на реален потенциал за големи първенства, войната по пътищата и обществените реакции около кончината на великия Димитър Пенев.

Божинов разказва още за различното си детство, за връзката с втория си баща, за това защо се определя като „вълк единак“, но и като човек, който цени домашния уют, научил се е да готви и вярва, че доброто е заразно. Не липсват и по-леките моменти - любовта му към музиката, историята около „Трепни“ и желанието му винаги да бъде духът на съблекалнята и да забавлява хората.

В края на разговора Валери Божинов отправи ясно послание - осъзнал е грешките си, извинява се за тях и иска прошка. А заедно с водещата Елизабет

Методиева загатват какво още предстои да видим във „Вече играеш...Стоичков“ .

