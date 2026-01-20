Любопитно

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

А штън Къчър твърди, че по време на кариерата си като модел е бил уволнен от Gucci заради наднормено тегло, пише Page Six.

В ново интервю за Entertainment Tonight , звездата от „Красавицата“ си спомни как е резервирала кампания за луксозната дизайнерска къща – управлявана по това време от Том Форд – и е отишла в Италия за съпътстващата фотосесия.

„И се появих, отлетях за Италия за ревюто и той ме облече в, нещо като, розови чорапогащи Speedo“, каза бившият актьор от „Шоуто на 70-те“ пред изданието, отбелязвайки, че по това време е тежал „точно“ 80 кг.

„Форд каза нещо от сорта на: „Той е твърде дебел.“ И тогава ме уволниха“, спомня си той.

„Сега се смея с него за това, а той казва: „Беше  твърде  дебел.“ Аз пък му казах: „Пич, аз тежах 80 килограма! За какво говориш?“ – засмя се Къчър.

След това той продължи да защитава решението на Форд да го отстрани от модната кампания.

„Той имаше нещо конкретно, което искаше, което искаше да види, в неговите очи беше правилното нещо“, обясни актьорът.

„Това не означаваше, че бях по-малко ценна, а просто, че не бях толкова добра за него в този момент“.

Представител на Gucci не е отговорил веднага на искането на Page Six за коментар.

Къчър, който отбелязва, че е започнал да се занимава с моделство около 19-годишна възраст, също обясни, че дори „някои от най-красивите хора в света“ изпитват несигурност.

„Това, което осъзнах много бързо, беше, че всеки изпитва несигурност“, каза той за работата си като професионален модел.

„Всички. Ако се погледнеш в огледалото достатъчно дълго, ще откриеш нещо, което не ти харесва, или което според теб би могло да бъде по-добро, или което според теб би могло да бъде различно“.

Миналата година Къчър също призна, че понякога моделската му външност е вредила на актьорската му кариера.

„Има роли, които съм получил заради начина, по който изглеждам, и има роли, които не съм получил заради начина, по който изглеждам“, каза той по време на  панел на New York Comic Con през октомври. „Понякога е разочароващо“.

„Красотата“ – чиято премиера е насрочена за FX на 21 януари – се върти около полово предавано заболяване, което причинява естетически подобрения, но в крайна сметка се оказва смъртоносно, повдигайки въпроса какво би могъл човек да направи, за да постигне физическо съвършенство.

Докато обсъждаше потенциалните прилики на сериала с „The Substance“ на Деми Мур, Къчър похвали изпълнението на бившата си съпруга в силно аплодирания филм на ужасите за тялото.

„Искам да кажа, първо, изпълнението на Деми в „The Substance“ – очевидно тя получи изключителни похвали“, отбеляза той, визирайки номинацията на Мур за „Оскар“ за ролята.

„Толкова се гордея с нея, тя го уби“.

