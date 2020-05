Изваждат от дъното на океана телеграфа, изпращал сигнали за тревога от "Титаник"

Ф едерален съдия в щата Вирджиния разреши на американска компания да извади от дъното на океана безжичния телеграф "Маркони", с който потъващият кораб "Титаник" е изпращал сигнали за тревога, съобщи Асошиейтед прес.

Съдия Ребека Бийч Смит прие аргументите за историческата и културна значимост на телеграфа, който скоро може да бъде унищожен в разлагащите се останки на кораба. Според Смит спасяването на телеграфа "ще е принос към наследството на неизлечимата загуба на "Титаник", на оцелелите и в памет на онези, загубили живота си при потъването му".

Съдия Смит е военноморски юрист и гледа делата във федералния съд, свързани с "Титаник".

