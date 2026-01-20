България

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

20 януари 2026, 10:52
Източник: БТА

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж за брутална закана с убийство, отправена към неговата съпруга. Случката се е разиграла посред бял ден на публично място в София.

Хронология на агресията
Според събраните до момента доказателства, на 18 януари 2026 г., около 10:00 часа сутринта, пред заведение в голям столичен търговски център (МОЛ), обвиняемият К.К. е атакувал вербално съпругата си. Агресията е била придружена с вледеняващи закани.

„Няма да те оставя на спокойствие, ще те залея с киселина, ще те очистя“, гласят думите на мъжа, запечатани в материалите по разследването.

Реакцията на жертвата и властите
Заплахите са предизвикали основателен страх у жената за нейния живот и здраве, което я е провокирало незабавно да потърси помощ и да подаде сигнал в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144 от Наказателния кодекс. За подобно деяние законът предвижда ефективно наказание „лишаване от свобода“.

Справедливост и мерки за неотклонение
Заради реалната опасност К.К. да извърши друго престъпление или да реализира заканите си, той е бил задържан за срок до 72 часа.

Днес, 20 януари 2026 г., наблюдаващият прокурор официално внесе искане в Софийския районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Очаква се съдът да се произнесе по случая в рамките на деня.

Източник: СРП    
