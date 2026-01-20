Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Ж ена, която прекарва години търсейки майка си, била шокирана да открие, че несъзнателно се е омъжила за собствения си брат, предаде The Mirror.

Бразилците Адриана и съпругът ѝ Леандро са във връзка от около 19 години и имат дъщеря. Двойката, която е избрала да не разкрива фамилиите или лицата си, е прекарала живота си в опити да открие съответните си майки, и двете на име Мария, които са ги изоставили като бебета.

Никой от тях не е можел да предвиди, че жените, които търсят, може да са една и съща. Адриана не била виждала отчуждената си майка, откакто била на една година, а баща ѝ я отгледал.

Леандро, отгледан от мащехата си, знаел, че майка му го е изоставила в родния му град Сао Пауло, когато бил на осем години. Докато Леандро останал в града, Адриана напуснала родния им град, за да работи като домашна помощница, омъжила се за 15 години и имала три деца.

Двамата се срещнали за първи път преди повече от две десетилетия, след като бракът на Адриана приключил и тя се върнала в Сао Пауло. Те бързо се влюбили и започнали да живеят заедно.

Решена да намери майка си, Адриана се обърнала към местна радиостанция за помощ през 2014 г.

Въпреки това, в края на предаването „Времето е сега“ на Radio Globo – което е специализирано в намирането на изгубени роднини – майката разкрила, че има и син на име Леандро, който не я познавал.

При откритието, че съпругът ѝ е и неин брат, съкрушената Адриана каза: „Не вярвам, че ми казвате това. Леандро е моят съпруг.“ Тя добави: „Сега ме е страх да се прибера вкъщи и да разбера, че Леандро вече не ме иска. Обичам го толкова много.“

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие и формиране на връзки и са се събрали отново като възрастни“, според форум за поддръжка на GSA.

Адриана и Леандро, заявиха пред радиото, че ще останат заедно, въпреки шокиращото разкритие.

„Само смъртта ще ни раздели. Всичко това се случи, защото Бог така пожела. Разбира се, щеше да е различно, ако знаехме всичко това по-рано, но не знаехме и се влюбихме. Смятахме за забавно, че и двете ни майки имат едно и също име, но това е често срещано име, така че просто си мислехме, че е съвпадение. В началото бяхме наистина съкрушени от всичко това, но проведохме семейна среща и казахме на всички, че ще останем съпруг и съпруга, каквото и да си мисли някой. Имаме толкова много планове заедно. Нищо няма да ни раздели. Нищо“, сподели Адриана.

Двойката каза, че не винят майка си, че ги е изоставила, и са разговаряли с нея няколко пъти с планове да се срещнат.