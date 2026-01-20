Свят

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие"

20 януари 2026, 12:23
Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели
Източник: iStock

Ж ена, която прекарва години търсейки майка си, била шокирана да открие, че несъзнателно се е омъжила за собствения си брат, предаде The Mirror.

Бразилците Адриана и съпругът ѝ Леандро са във връзка от около 19 години и имат дъщеря. Двойката, която е избрала да не разкрива фамилиите или лицата си, е прекарала живота си в опити да открие съответните си майки, и двете на име Мария, които са ги изоставили като бебета.

Никой от тях не е можел да предвиди, че жените, които търсят, може да са една и съща. Адриана не била виждала отчуждената си майка, откакто била на една година, а баща ѝ я отгледал.

Леандро, отгледан от мащехата си, знаел, че майка му го е изоставила в родния му град Сао Пауло, когато бил на осем години. Докато Леандро останал в града, Адриана напуснала родния им град, за да работи като домашна помощница, омъжила се за 15 години и имала три деца.

Двамата се срещнали за първи път преди повече от две десетилетия, след като бракът на Адриана приключил и тя се върнала в Сао Пауло. Те бързо се влюбили и започнали да живеят заедно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Mirror (@dailymirror)

Решена да намери майка си, Адриана се обърнала към местна радиостанция за помощ през 2014 г.

Въпреки това, в края на предаването „Времето е сега“ на Radio Globo – което е специализирано в намирането на изгубени роднини – майката разкрила, че има и син на име Леандро, който не я познавал.

При откритието, че съпругът ѝ е и неин брат, съкрушената Адриана каза: „Не вярвам, че ми казвате това. Леандро е моят съпруг.“ Тя добави: „Сега ме е страх да се прибера вкъщи и да разбера, че Леандро вече не ме иска. Обичам го толкова много.“

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие и формиране на връзки и са се събрали отново като възрастни“, според форум за поддръжка на GSA.

Адриана и Леандро, заявиха пред радиото, че ще останат заедно, въпреки шокиращото разкритие.

„Само смъртта ще ни раздели. Всичко това се случи, защото Бог така пожела. Разбира се, щеше да е различно, ако знаехме всичко това по-рано, но не знаехме и се влюбихме. Смятахме за забавно, че и двете ни майки имат едно и също име, но това е често срещано име, така че просто си мислехме, че е съвпадение. В началото бяхме наистина съкрушени от всичко това, но проведохме семейна среща и казахме на всички, че ще останем съпруг и съпруга, каквото и да си мисли някой. Имаме толкова много планове заедно. Нищо няма да ни раздели. Нищо“, сподели Адриана.

Двойката каза, че не винят майка си, че ги е изоставила, и са разговаряли с нея няколко пъти с планове да се срещнат.

Източник: The Mirror    
инцест брат и сестра несъзнателен брак изгубени майки разкритие генетично сексуално привличане GSA семейна драма радио предаване Бразилия изоставяне на деца Сао Пауло
Последвайте ни

По темата

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 6 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 6 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 8 минути

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 14 минути

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 25 минути

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 26 минути

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Свят Преди 36 минути

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Любопитно Преди 45 минути

Бурята е класифицирана като „S4“ – второто най-високо възможно ниво на буря, причинена от слънчева радиация

Григор Димитров

Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

България Преди 45 минути

„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря

„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря

Любопитно Преди 1 час

Какви богатства и традиции крие регионът, гледайте тази събота от 16:00 ч. по NOVA

<p>Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си</p>

Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Пари Преди 1 час

На 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

България Преди 1 час

Интервюто беше направено часове преди да стане ясно, че президентът Радев ще направи обръщение към нацията вчера в 19 ч., и затова темата за включването му в политиката е засегната с предположения

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

България Преди 1 час

Служебният автомобил е пътувал заради командировка в София

<p>Киселова: Оставката на&nbsp;Радев ще промени политическия терен</p>

Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

България Преди 1 час

Той се придържа към Конституцията и затова не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара, заяви бившият председател на НС

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 1 час

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 1 час

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

<p>Трагедията в Испания:&nbsp;Броят на жертвите нарасна до 41</p>

Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41

Свят Преди 2 часа

Продължава издирването на тела в два вагона от влака на „Ренфе“, които са паднали от 4-метров насип

<p>&quot;Магическото&quot; оръжие на ЕС и другите начини да бъде притиснат Тръмп</p>

Европейска "разпродажба" на американски активи - възможен икономически шантаж

Свят Преди 2 часа

Съществуват 8 трилиона долара американски акции и дълг, притежавани от европейски банки и пенсионни фондове. Масова разпродажба би ударила финансовите пазари, което показва как икономическите санкции могат да станат оръжие

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Мила Роберт с песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Edna.bg

128 състезатели по кикбокс спрени от федерацията да участват на ЕК, излизат на протест

Gong.bg

Кадем на Лудогорец ще ръководи дуела с Рейнджърс

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg