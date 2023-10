Връзката между хранителните навици и сезоните: Как светлината влияе на метаболизма?

У чени установиха, че съществува връзка между хранителните навици и годишните сезони, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Броят на часовете, през които сме изложени на дневна светлина, влияе на начина на хранене и на изгарянето на енергия. Това може да помогне да се разбере връзката между сезоните и метаболизма, обясняват изsледователи от Копенхагенския университет.

Хранителните навици през зимата може да са по-добри за метаболизма, отколкото тези през лятото, поне ако сте мишка.

Учените са изследвали метаболизма и теглото на гризачи, изложени на зимна дневна светлина и на лятна такава.

"Установихме, че дори и при животни, които не са сезонни, нееднаквият брой часове със слънчева светлина между лятото и зимата водят до разлики в енергийния метаболизъм. В този случай това се отразява на телесното тегло, мастната тъкан и съдържанието на мазнини в черния дроб", казва Леуин Смол, който е част от екипа, провел изследването.

Специалистите констатират това най-вече при мишки, изложени на зимна светлина. "Те по-малко увеличаваха телесно тегло и мастна тъкан. При тях се наблюдава по-голяма ритмичност в начина на хранене в рамките на период от 24 часа. Това доведе до ползи в областта на метаболитното здраве", обяснява експертът от Копенхагенския университет.

Проучването е първото по рода си, което изследва влиянието на часове дневна светлина върху метаболизма при мишки, които не се считат за сезонни животни - подобно на хората те не се размножават само през определено време от годината.

Видовете, които се размножават през определени сезони, наддават на тегло преди размножителния сезон, за да пестят енергийни запаси.

Смол предлага да се направи подобно проучване заради значителните разлики в продължителността на светлата част на деня в регионите на света.

"Изучаваме влиянието на тази част от денонощието върху аспекти на метаболизма, сред които физически упражнения, затлъстяване и диабет. При повечето проучвания, които изследват тази връзка обаче, се приема еднаква продължителност на деня и нощта през цялата година", обяснява специалистът.

Затова целта на учените от Копенхагенския университет, подпомагани от експерти от компанията "Ново Нордиск", искат да разберат какво значение имат сезонните разлики в светлата част на деня за метаболизма. Повечето хора по света живеят с поне два часа разлика в слънчевата светлина между лятото и зимата.

"Идвам от Австралия и когато за първи път се преместих в Дания, не бях свикнал с огромната разлика в часовете светлина през лятото и зимата. Стана ми интересно как това може да повлияе на циркадните ритми и метаболизма", казва Смол.

При проучването лабораторни мишки са изложени на различен брой часове светлина, представляващи сезоните, като са проследени маркери на метаболитното здраве и циркадните ритми на тези животни.

