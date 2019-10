Как Вили Бранд „размрази“ Студената война

В или Бранд е политикът, който се осмели да напише писмо до Кенеди и да поиска от американския президент да спре изграждането на Берлинската стена. Той е мъжът, който каза, че Хитлер не е Германия. Канцлерът, който спечели Нобелова награда за мир. Но преди всичко Вили Бранд остана в историята като човека, сближил Изтока и Запада по време на Студената война.

8 October 1992. Willy Brandt died (aged 78). He was one of the most important West German leaders since WW2, and won 1971 Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/WjBlO81VrS