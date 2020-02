ЕС иска да регулира изкуствения интелект

Е вропейската комисия (ЕК) представи мащабен план за дигиталния пазар, който включва и въвеждане на регулации за някои разработки на изкуствения интелект. Целта на плана е и да помогне на европейските технологични компании да настигнат своите конкуренти по света.

ЕС иска да направи събраните данни, които не са лични, да са достъпни за всички. Това ще помогне на обществото като цяло да се развива, да създава иновации и да извежда ползи от "дигитален дивидент".

Едно от предложенията на плана е създаване на единен пазар за генерираните в Европа данни. Той трябва да е готов до 2030 г. и да позволи на всякаква информация да пътува свободно в рамките на ЕС. Това ще стимулира и споделянето на данни между страните-членки, компаниите и институциите.

Предлага се и намиране на баланс между развитието на технологии като лицево разпознаване и изкуствен интелект, без да се изпада в крайности. ЕК иска изкуственият интелект в Европа да се развива така, че да носи ползи на обществото и иономиката.

Ще се обърне внимание и на рисковете, които изкуственият интелект може да създаде. ЕК иска да даде началото на голям дебат, който да обсъди притесенията от изкуствения интелект и да очертае правила и ситуации, при които институциите да се намесват и да се създадат общи стандарти за сигурност.

To boost 🇪🇺 AI, we want to attract more than €20bn/year during the next 10 years. AI is all about data. To use it at large scale, we need to pool it. We’ll create a single market for data in the🇪🇺 & want to trigger investments of €4-6bn in EU data spaces & cloud infrastructures