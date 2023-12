Експерт обясни как се прави кафе без кофеин

К афето е една от най-популярните напитки в света и високите нива на кофеин са сред основните причини за това. Това е естествен стимулант, който осигурява прилив на енергия, а масово хората не могат да се наситят на напитката.

Някои хора обаче предпочитат да ограничат приема на кофеин по здравословни или други причини. Безкофеиновото кафе е широко разпространено, а IFLScience съобщава, че консумацията му нараства.

Ето какво трябва да знаете за кафето без кофеин:

Как се прави кафе без кофеин?

Премахването на кофеина, като същевременно запазите аромата и вкуса на кафеените зърна непокътнати, не е лесна задача. Кафето без кофеин се прави чрез отстраняване на съдържанието на кофеин от зелените, непечени кафеени зърна и се основава на факта, че кофеинът се разтваря във вода. Това обясни проф. Лорън Бол от Университета на Куинсланд.

