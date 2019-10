Как братята Люмиер създадоха киното  

В ъпреки че днес технологиите са навсякъде около нас и ни предлагат хиляди възможности за гледане на филми, няма как да отречем чара на големия екран и киното.

Как и кога се появява то?

Синовете на Антоан Люмиер – художник и фотограф, се справят изключително добре в училището в Лион, където баща им се установява. На 18-годишна възраст по-малкият брат – Луи, успява да отвори фабрика за фотографски плаки благодарение на финансовата подкрепа на баща си.

До 1894 г. семейството произвежда около 15 милиона плаки годишно. Тогава бащата Антоан е поканен на изложението на кинетоскопа на Томас Едисън в Париж. За да видят филма, хората поглеждат през визьор.

#OnThisDay in 1894, the Holland Brothers opened the first Kinetoscope Parlor in New York City! Visitors to our core exhibition #BehindTheScreen can find a reproduction of an Edison Kinetoscope (shown here with the cabinet open) pic.twitter.com/IKWOHtGsnR