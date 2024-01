Кайли Дженър и дъщеря ѝ очароваха с еднакви визии на шоуто на Valentino

К аквато майката такава и дъщерята.

Кайли Дженър възхитително съчета тоалета си с дъщеря си Сторми Уебстър, която навършва 6 години на 1 февруари, докато присъстваше на шоуто на Valentino Haute Couture за Седмицата на модата в Париж в сряда.

Kylie Jenner Took Her Daughter Stormi Webster to Valentino’s Haute Couture Show https://t.co/FtaEAJ0TZt