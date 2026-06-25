МВнР: Няма данни за пострадали българи след мощните земетресения във Венецуела

К ъм момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на мощните земетресения, разтърсили Венецуела. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Две мощни земетресения разтърсиха Венецуела, има жертви и разрушения

От ведомството уточняват, че българските институции продължават да следят развитието на ситуацията и поддържат връзка с дипломатическите ни представители в региона. Очаква се допълнителна информация от посолството на България в Бразилия, което отговаря и за отношенията с Боливарска република Венецуела.

След силните трусове, регистрирани на 24 юни 2026 г., венецуелските власти обявиха извънредно положение и предприеха редица мерки за сигурност.

По информация на МВнР международните летища в страната са временно затворени, а в различни части на Венецуела са въведени ограничения върху транспортната и комуникационната инфраструктура.

Засегнати са телекомуникационните услуги, железопътният транспорт и метрото, като в редица райони продължават спасителните дейности и оценката на щетите след земетресенията.

Властите в страната работят по възстановяване на нормалното функциониране на инфраструктурата и осигуряването на достъп до най-засегнатите райони.

От българското външно министерство посочват, че към този момент няма информация за сънародници, които да са пострадали при бедствието, но ситуацията остава динамична и се следи в реално време.

Очаква се през следващите часове да бъде предоставена актуализирана информация както от местните власти във Венецуела, така и от българското дипломатическо представителство, което обслужва страната.