България

МВнР: Няма данни за пострадали българи след мощните земетресения във Венецуела

Властите обявиха извънредно положение, международните летища са временно затворени, а транспортът и комуникациите са частично ограничени

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 12:36
МВнР: Няма данни за пострадали българи след мощните земетресения във Венецуела
Източник: БТА

К ъм момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на мощните земетресения, разтърсили Венецуела. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

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От ведомството уточняват, че българските институции продължават да следят развитието на ситуацията и поддържат връзка с дипломатическите ни представители в региона. Очаква се допълнителна информация от посолството на България в Бразилия, което отговаря и за отношенията с Боливарска република Венецуела.

След силните трусове, регистрирани на 24 юни 2026 г., венецуелските власти обявиха извънредно положение и предприеха редица мерки за сигурност.

По информация на МВнР международните летища в страната са временно затворени, а в различни части на Венецуела са въведени ограничения върху транспортната и комуникационната инфраструктура.

Засегнати са телекомуникационните услуги, железопътният транспорт и метрото, като в редица райони продължават спасителните дейности и оценката на щетите след земетресенията.

Властите в страната работят по възстановяване на нормалното функциониране на инфраструктурата и осигуряването на достъп до най-засегнатите райони.

От българското външно министерство посочват, че към този момент няма информация за сънародници, които да са пострадали при бедствието, но ситуацията остава динамична и се следи в реално време.

Очаква се през следващите часове да бъде предоставена актуализирана информация както от местните власти във Венецуела, така и от българското дипломатическо представителство, което обслужва страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВнР    
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