НАСА и "Спейс Екс" отложиха изстрелването на капсулата "Дракон"

Н АСА и частната компания "Спейс Екс" отложиха изстрелването на капсулата "Дракон" с ракета "Фалкон 9" и четирима астронавти на борда към Международната космическа станция (МКС), съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

NASA, SpaceX postpone space station crew launch with two minutes left until lift-off https://t.co/napROVXRYP via @ABCaustralia