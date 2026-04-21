„Скръбта е цената на любовта“: Вечните послания на Елизабет II, която днес щеше да навърши 100 години

На 21 април 2026 г. светът отбелязва 100 години от рождението на Елизабет II. Припомняме най-силните думи на монарха, управлявал 70 години с желязна дисциплина, безгранична преданост към народа и неочаквано, остроумно чувство за хумор

21 април 2026, 14:32
„Скръбта е цената на любовта“: Вечните послания на Елизабет II, която днес щеше да навърши 100 години
Н а 21 април се навършва стогодишнината от рождението на кралица Елизабет II – най-дълго управлявалият монарх в британската история. Като символ на цяла епоха, прекарал седем десетилетия на трона, не е изненадващо, че покойната кралица остава в паметта на поколенията със своите мъдри послания и неочаквано остроумие, пише HELLO!

Елизабет II, чийто вековен юбилей отбелязваме днес, почина на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст. По време на своето управление тя осъществи над 21 000 ангажимента, посети над 100 държави, беше домакин на 112 държавни визити и работи с 14 министър-председатели.

Това мащабно наследство е причината кралицата да бъде помнена с умиление – както заради трогателните думи за дълга и единството, така и заради личните изповеди за любовта и скръбта, в които често споменаваше съпруга си принц Филип и своя първороден син – настоящия крал Чарлз III. През годините тя произнесе 69 традиционни коледни послания и направи пет извънредни обръщения към нацията в критични моменти, сред които пандемията от COVID-19 през 2020 г. и трагичната смърт на принцеса Даяна през 1997 г. Но редом с протокола, тя остана в историята и със своите импровизирани, хапливи коментари по време на публични прояви.

Предлагаме ви селекция от най-запомнящите се цитати на покойния монарх за дълга, любовта, щастието и остаряването.

  • Дългът като съдба

Чувството за дълг дефинира царуването на Елизабет II още от самото начало. Нейната отдаденост проличава в речта по случай 21-ия ѝ рожден ден, когато тя все още е принцеса, съзнаваща, че един ден ще наследи баща си – крал Джордж VI.

„Не трябва да даваме нищо по-малко от себе си. Има едно мото, носено от много мои предци – благородното „Аз служа“. Тези думи са били вдъхновение за много наследници на трона в миналото, когато са вземали своето рицарско решение“, казва тогава тя.

Годината е 1947-а. Принцеса Елизабет е на обиколка в Южна Африка заедно с родителите си и сестра си принцеса Маргарет. В радиообръщение от Кейптаун тя посвещава живота си в служба на Британската общност с думите, превърнали се в нейна клетва: „Заявявам пред всички вас, че целият ми живот, независимо дали ще бъде дълъг или кратък, ще бъде посветен на вашата служба.“

През 1957 г. се случва друго историческо събитие – първото коледно послание, излъчено по телевизията от библиотеката „Лонг“ в Сандрингам. В него тя отново подчертава връзката със своя народ: „Не мога да ви водя в битка. Не аз кова законите и раздавам правосъдие. Но мога да направя нещо друго. Мога да ви дам сърцето си и своята преданост към тези стари острови и към всички народи от нашето голямо семейство.“

  • За любовта и загубата

Макар и известна със своя професионализъм и устойчивост, Елизабет II умееше да бъде дълбоко лична и да съпреживява болката на поданиците си.

След атентатите от 11 септември 2001 г. тя изрече вечната фраза: „Скръбта е цената, която плащаме за любовта“. Тези думи отекнаха отново през 2021 г. след смъртта на принц Филип, а по-късно бяха цитирани от милиони хора по света и при нейната кончина през 2022 г.

Последната ѝ празнична реч през декември 2021 г. беше първата в свят без нейния спътник в живота. Тя сподели: „Въпреки че за мнозина Коледа е време на голямо щастие и веселие, тя може да бъде трудна за тези, които са загубили близки. Тази година разбирам това особено добре. Но в месеците след смъртта на моя любим Филип черпих голяма утеха от почитта към неговия живот и дело – от цялата страна, от Общността на нациите и от света.“

  • Остроумието: „Ако носех бежово, никой нямаше да ме знае“

Въпреки сериозния си имидж, кралицата притежаваше забележително чувство за хумор. Тя бе известна с ярките си тоалети в един цвят, което имаше практична цел – при ръст от едва 163 см, тя трябваше да бъде видима за тълпите. Биографът Робърт Хардман цитира нейната самоирония по темата: „Ако носех бежово, никой нямаше да знае коя съм.“

По време на срещата на върха на Г-7 през 2021 г. в Корнуол, докато позираше за официална снимка със световните лидери, тя разведри атмосферата, обръщайки се към Борис Джонсън: „Трябва ли да изглеждате така, сякаш се забавлявате?“

Забавна бе и реакцията ѝ през юли 2013 г., докато светът тръпнеше в очакване на раждането на принц Джордж. При посещение в училище в Лейк Дистрикт, малко момиченце я попита дали предпочита момче или момиче. Кралицата отговори: „Не мисля, че има значение“, но добави през смях: „Надявам се да пристигне скоро, защото заминавам на почивка.“

  • За щастието и смисъла

През 2008 г., в разгара на световната финансова криза, кралицата отправи вдъхновяващо послание към нацията: „Някои неща, които приемахме за даденост, изведнъж изглеждат несигурни. През годините открих, че най-щастливи и удовлетворени са хората, които са живели най-отдадено и безкористно.“

  • Мъдростта на остаряването

В коледното си обръщение от 1998 г. тя разсъждава върху силата на опита: „С възрастта идва опитът и това може да бъде добродетел, ако се използва разумно. Въпреки че всеки от нас води различен живот, процесът на остаряване и емоциите, които той носи, са познати на всички.“ Тя обаче не пропусна да отбележи: „Никоя възрастова група няма монопол върху мъдростта. Понякога младите могат да бъдат по-мъдри от нас.“

  • За ролята на жените

Още през 1966 г. кралицата отдава дължимото на социалния напредък: „Жените са тези, които вляха нежност и грижа в суровия прогрес на човечеството. Борбата срещу нечовешките предразсъдъци, срещу мизерията, невежеството и болестите винаги е дължала много на решителността и упоритостта на жените.“

  • Единство и вяра

Темата за толерантността бе водеща в речта ѝ през 2004 г., когато тя цитира притчата за добрия самарянин: „Всеки е наш ближен, независимо от расата, вероизповеданието или цвета на кожата. Нуждата да се грижим за ближния си е много по-важна от всякакви културни или религиозни различия.“

В трудни времена тя винаги намираше правилните думи. През април 2020 г., по време на локдауна, тя вдъхна надежда на милиони с думите: „Трябва да се утешим, че макар да има още какво да изтърпим, по-добрите дни ще се върнат: ще бъдем отново с приятелите си; ще бъдем отново със семействата си; ще се срещнем отново.“

  • Думи, по които да живеем

Елизабет II вярваше в постоянството. През 2019 г. тя напомни: „Струва си да се помни, че често малките стъпки, а не гигантските скокове, водят до най-трайната промяна.“

Завършваме с нейното послание за куража от 1957 г., което звучи актуално и днес: „Днес се нуждаем от специален вид смелост – не тази за бойното поле, а онази, която ни кара да отстояваме всичко, което е правилно, истинско и честно. Нуждаем се от смелост, която да устои на коварната поквара на циниците. Винаги е било лесно да мразиш и разрушаваш. Да градиш и да цениш е много по-трудно.“

