През 2017 г. учените разкриха съществуването на "отдавна изгубен" континент, наречен Зеландия. Новооткритото парче земя е открито под Нова Зеландия в южната част на Тихия океан. Сега геолозите са успели да представят земния масив на световната карта.

Съвсем скоро може да видим актуализирана карта, на която ще бъде отбелязан новият субконтинент Зеландия. Субконтинентът се образува, като се отдели от друг континент, който в случая е Антарктида.

Коренното население на Нова Зеландия - маорите - също има име за подводното съкровище - Te Riu-a-Māui. В превод то означава "хълмовете, долините и равнините на Мауи - великия Изток".

Като се има предвид, че този осми континент заема площ от близо 5 милиона квадратни километра, което е около половината от площта на Австралия, е редно да се чудим защо не е бил открит допреди няколко години.

"Това е пример за това как нещо много очевидно може да отнеме известно време, за да бъде открито", казва Анди Тълок, един от изследователите, открили континента, и геолог в Новозеландския изследователски институт "Корона", GNS Science. Неуловимостта на континента се дължи и на факта, че около 94% от масата му е потопена от Тихия океан.

Оцелелите 6% съставляват Северния и Южния остров на Нова Зеландия, управляваните от Франция острови Нова Каледония и остров Стюарт. Но по-голямата част от него е била под вода през последните 23 милиона години.

Преди около 175 милиона години Гондвана, древният суперконтинент, се разделя на Арктантика, Индия, Австралия, Африка и Южна Америка.

Изследователите са сигурни, че Зеландия се е откъснала незабелязано от Антарктида преди около 100 милиона години поради наличието на голяма разломна зона по южния ѝ периметър. Това откъсване е довело до разтягане на континенталната й кора, която е с дебелина между 10 и 30 км в сравнение с 30 до 45 км при другите континенти.

През годините учените не са единодушни относно най-подходящата му класификация като микроконтинент, потънал континент или континентален фрагмент. През 2017 г. група учени публикуват проучване, в което настояват за признаването му като континент, като се позовават на неговата земна маса, която според тях го квалифицира за континент.

Поради недостъпността му геолозите не са успели да проведат задълбочено проучване на района. По-голямата част от масата му е на 2 км под нивото на водата. Но учените са се възползвали максимално от това, което са могли да намерят - скални проби, спасени от морето чрез сондажни и драгажни операции.

Изследователите са успели да получат големи пясъчникови образувания и камъчета от базалтови скали. Тези пясъчници, за които се смята, че са на възраст около 90 милиона години, съдържат много по-стари гранити и вулканични камъчета - доказателство, че някога Зеландия е била суха и активна вулканична верига.

Анализът на тези скални проби, които бяха публикувани в Tectonics със заглавие "Reconnaissance Basement Geology and Tectonics of North Zealandia", съчетан с техники за геофизично картиране, се оказва доста полезен.

Сега учените са успели да съставят карта на континента. На картата са заснети и ясно разграничени видимите и потопените части на континента. Надяваме се, че с течение на времето континентът ще разкрие още от своите тайни.