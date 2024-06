"Изнасилвачът с лош дъх" е хванат 16 години по-късно

М ъж, осъден за изнасилване на сервитьорка в семейния ресторант в Масачузетс преди почти две десетилетия, най-накрая беше арестуван в Калифорния след повече от 16 години бягство, пише News Week.

Наричан „Изнасилвачът с лош дъх“ заради ужасния си дъх, споменат по време на първоначалното разследване, Туен Лий се укриваше години наред, преди следователите най-накрая да го проследят миналата седмица в другия край на страната.

Мъжът е живял под фалшива самоличност, каза полицията, а жената, с която е живеел, е нямала представа кой всъщност е той.

„Има насилници, които вярват, че могат да извършват престъпления и да не бъдат държани отговорни за действията си“, каза в прессъобщение главен инспектор Шон Ло Пиколо, изпълняващ длъжността командир на Тихоокеанската югозападна регионална оперативна група за бегълци.

„Туен Лий се укриваше повече от 16 години и се надяваме непоколебимата отдаденост на органите на реда да го намерят и арестуват да донесе спокойствие на жертвата и нейното семейство“, каза Пиколо.

