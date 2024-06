Обвиниха рапър за измама с повече от 1 млн. долара

А мериканският рапър и певец Шон Кингстън е в арест във Флорида от неделя, 2 юни. Двамата с майка му са обвинени там за измама за повече от един милион щатски долара, предаде Асошиейтед прес.

Изпълнителят, който е на 34 години, е ареста на окръг Брауърд. Той е арестуван на 23 май във Форт Ъруин, военна тренировъчна база в калифорнийската пустиня Мохаве, където имал сценична изява. Миналата седмица рапърът се отказа от правото си да се бори срещу екстрадиция в Калифорния и се съгласи да бъде предаден на властите във Флорида.

