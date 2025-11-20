Любопитно

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

20 ноември 2025, 06:55
Ето кога трябва да вечеряте през зимата
Източник: iStock

С лед като часовниците се върнат назад и се стъмни, преди много от нас дори да са тръгнали от работа, зимните ритми могат да се усещат по-тежки - по-къси дни, по-тъмни вечери и често по-късни вечери. Но промяната в храненето ни през зимата би могла да направи тези месеци малко по-лесни за телата и умовете ни.

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли. Тези ритми са естествено синхронизирани със светлината и тъмнината, така че когато дневната светлина отшумява по-рано, метаболизмът ни също започва да се забавя.

Тази връзка между метаболизма и дневната светлина може да помогне да се обясни защо все повече изследвания в областта на хронното хранене показват, че кога се храним може да е почти толкова важно, колкото и какво ядем. Хронното хранене изследва как времето за хранене взаимодейства с вътрешния ни биологичен часовник и какво влияние може да окаже кратката дневна светлина върху настроението, метаболизма и здравето.

Например, едно проучване установи, че здрави възрастни, които вечерят в 22:00 часа, са имали с 20% по-високи пикове на кръвната захар и са изгаряли с 10% по-малко мазнини в сравнение с тези, които вечерят в 18:00 часа. Това е въпреки че и двете групи са се хранили еднакво и са имали сходни часове за лягане.

По-широки анализи подкрепят същите тенденции, като мета-анализ на 29 проучвания съобщава, че по-ранните прозорци за хранене, по-малкото хранения и консумацията на по-голямата част от калориите по-рано през деня са свързани с по-голяма загуба на тегло и подобрени метаболитни маркери (като по-добро кръвно налягане и по-ниски нива на кръвната захар и холестерол).

Други изследвания свързват постоянното хранене късно вечер – особено близо до лягане – с по-лоши здравословни резултати и по-голям риск от затлъстяване и метаболитни нарушения като диабет тип 2.

По-ранните вечери може да са по-добре съобразени с естествените метаболитни ритми на тялото, особено когато последното хранене се случва доста преди тялото да влезе във фазата си на „почивка“. Това може да обясни защо по-ранното хранене има ползи за здравето.

Много хронобиолози стигат до заключението, че съгласуването на приема на храна с циркадната биология представлява обещаващ и нискобюджетен метод за подобряване на метаболитните резултати – особено когато се комбинира с други фактори на начина на живот, като физическа активност и здравословно хранене .

Хранене с намерение

През зимата, особено в северните ширини, по-късите дни и по-дългите нощи могат да нарушат циркадните ритми.

Намалената слънчева светлина може да понижи нивата на серотонин, което допринася за лошо настроение или сезонно афективно разстройство (САР). В комбинация с по-дълги вечери на закрито, е обичайно хората да хапват по-често или да отлагат вечерята до по-късно през нощта.

Но храносмилането, освобождаването на хормони (включително тези, които помагат за съня и храносмилането) и дори количеството калории, които изгаряте през деня, следват циркадни ритми. Когато храненията се приемат твърде близо до съня, тези процеси се припокриват по начини, които могат да повлияят както на метаболизма, така и на почивката – потенциално увеличавайки риска от лош сън и метаболитни заболявания.

Докато светлината и тъмнината имат най-голямо влияние върху циркадните ритми , приемът на храна, стресът, физическата активност и температурата също ги засягат.

И така, трябва ли да вечеряте по-рано през зимата?

За някои хора, да — поне малко по-рано. Има три основни причини за това.

Първото е свързано с метаболитното регулиране. Храненето, когато метаболизмът ви е все още активен, подпомага по-добрия контрол на кръвната захар, използването на енергия и изгарянето на мазнини .

Второто е свързано с храносмилането. Оставянето на няколко часа между вечерята и лягането позволява на храносмилането да се успокои преди сън, което може да подобри качеството на съня и възстановяването.

Третата причина е свързана с поддържането на настроението и циркадните ритми. Постоянният хранителен прозорец и по-ранната вечеря могат да помогнат за установяване на ежедневни рутини – особено полезно, когато други времеви сигнали (като дневната светлина) са по-слаби.

Но ето едно предупреждение: това не е универсално решение. Трябва да се вземат предвид много различни фактори – като например колко сте активни, дали имате хронични заболявания и какъв е вашият график.

Елитен спортист, който тренира вечер, може да се нуждае от по-късно хранене, за да подпомогне представянето и възстановяването. Но някой по-малко активен може да се възползва повече от по-ранна, по-лека вечеря.

Така че, вместо да използвате строги правила, мислете за времето на хранене като за гъвкав инструмент в инструментариума си за хранене. Истинският фокус трябва да бъде върху храненето с цел.

Това означава да вземете предвид целите си (като например дали искате да отслабнете или да подобрите спортните си постижения), колко често тренирате, колко близо до лягане обикновено се храните, как се чувствате в зависимост от времето на деня, в което вечеряте, и какво е реалистично предвид графика ви.

Ако ядете след 21:00 часа през повечето вечери и се събуждате бавно или сънят ви е по-малко спокоен, експериментирането с по-ранни хранения може да си струва. Но ако тренирате късно или се храните социално, това също е добре - фокусирайте се върху качеството, а не върху времето, избирайки по-леки, балансирани ястия и оставяйки поне два до три часа преди лягане.

Някои други съвети за хранене, които можете да опитате през по-тъмните месеци, включват:

  • приключване на вечерята по-рано, в идеалния случай между 17:30 и 19:00 часа или поне два до три часа преди лягане
  • предварително зареждане с калории, като направите закуската и обяда по-обилни, докато има повече дневна светлина и метаболизмът ви е по-активен
  • планирайте активността си, така че ако тренирате късно, яжте основното си хранене по-рано и след това малка лека закуска за възстановяване
  • поддържане на постоянен хранителен прозорец, като приключвате с храненето около 20:00 часа през повечето вечери, за да подпомогнете циркадното синхронизиране
  • отразявайки и коригирайки, като отбелязвате как времето за хранене влияе на енергията, качеството на съня и настроението ви в продължение на седмица или две, след което го променяте, ако е необходимо
  • да останете гъвкави, като помните, че не е необходимо съвършенство – редовен график и осъзнаване на това, от което се нуждаете, са важни

С настъпването на зимата, обръщането на внимание на това кога се храните може да е също толкова важно, колкото и какво ядете. Съобразяването на времето за хранене с естествените ритми на тялото ви може да ви помогне да поддържате стабилна енергия, настроение и сън през по-тъмните месеци.

Но истинският ключ е целенасочеността: да правите избори, които служат на вашето здраве, а не твърди правила, които създават стрес. Най-здравословният ритъм е този, който хармонизира както с вашата биология, така и с вашия начин на живот.

Източник: sciencealert    
Време на хранене Циркадни ритми Метаболизъм Зимни навици По-ранна вечеря Качество на съня Кръвна захар Загуба на тегло Хронно хранене Храносмилане
Последвайте ни

По темата

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 23 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 18 минути

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

<p>Изслушват шефа на ДАНС&nbsp;за последиците от санкциите над активите на &quot;Лукойл&quot;</p>

Изслушват шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

България Преди 22 минути

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Свят Преди 1 час

Франсис Фолсъм, на 21 години, се омъжи за действащия президент Гровър Кливланд - с 27 години по-голям от нея

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

България Преди 8 часа

Те сменили регистрационните табели на автомобила

България осъди руската атака срещу Тернопол

България осъди руската атака срещу Тернопол

Свят Преди 9 часа

МВнР: България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир

Тръмп „започва работа върху Судан“

Тръмп „започва работа върху Судан“

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Свят Преди 10 часа

Песков: Освен това, което беше обсъдено в Анкъридж, няма новини

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Свят Преди 11 часа

В момента "сивите зони“ на картите не означават буферна зона

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

От израелската армия обявиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

България Преди 12 часа

От финансовото министерство публикуват разяснението в отговор на „манипулативни политически твърдения“

Слави Трифонов атакува Лена Бориславова, тя му отвърна

Слави Трифонов атакува Лена Бориславова, тя му отвърна

България Преди 12 часа

Той я обвини в лъжа, тя заяви, че вече го е осъдила на първа инстанция

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

България Преди 13 часа

Мъжът е излежал 20 години затвор за грабеж с убийство

Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени

Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени

Свят Преди 13 часа

Основната тема на разговорите в турската столица е ходът на войната между Русия и Украйна

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

България Преди 14 часа

"Лукойл" предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

България Преди 14 часа

Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление

Снимката е архивна: Издирването на Янек Миланов

Обявиха за мъртъв безследно изчезналия Янек Миланов от Дупница

България Преди 14 часа

Искането до съда бе на брата на Янек Марио Миланов. Янек за последно е видян на 31 юли 2020 г. от съседи в блока, където живее

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Играчи на ЦСКА в челото на еврокласации

Gong.bg

Джордан Ибе: Въпреки трудностите, никога не се отказвайте

Gong.bg

Усещане за зима: Циклони носят есенни дъждове, вятър и сняг в края на ноември

Nova.bg

Тръмп подписа закона за публикуването на досиетата „Епстийн“

Nova.bg