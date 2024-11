Изкуствен интелект ще ни разкрие за какво си говорят прасетата

К акво би ни казало едно прасе?

Скоро е възможно да разберем.

Учени съобщиха, че са разработили инструмент с изкуствен интелект (AI), който може да интерпретира какво казват животните.

Въпреки че новата технология няма да е толкова веща, колкото доктор Дулитъл, алгоритъмът е способен да анализира грухтенето на прасетата и ще може да предупреждава фермерите за негативни емоции, казват изследователите.

Надеждата е, че инструментът ще помогне за подобряване на хуманното отношение към животните.

