Изгубена картина на Густав Климт, намерена след 100 години, отива на търг

В ъв Виена е открита картина на Густав Климт, за която се смяташе, че е изчезнала за почти един век.

Картината, озаглавена Portrait of Fraulein Lieser ("Портрет на фройлайн Лизер"), е една от последните творби на световноизвестния художник. Картината е смятана за изгубена в продължение на около 100 години - докато не се появява отново в частната колекция на австриец.

A painting by the Austrian artist Gustav Klimt, that was believed lost for 100 years, has been found in Vienna.



"Portrait of Fraulein Lieser" once belonged to a Jewish family in Austria and was last seen in public in 1925.



The im Kinsky auction house estimates the painting's… pic.twitter.com/4ITIS4QaFN